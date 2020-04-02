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Güncel

Bakan Koca'dan ümit verici açıklama! Pozitif vaka sayımız azaldı

Bakan Koca: Bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 125.556, vaka sayısı 18.135, vefat sayısı 356 ve iyileşen hasta sayısı 415'dir

02 Nisan 2020 Perşembe 19:30 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 19:57
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 456 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 79 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 18 bin 135'e, can kaybının da 356'ya ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Koca, paylaşımında, "Test sayımız düne göre 4 binin üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların yüzde 82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici." bilgisini verdi.

Tabloya göre; toplam test sayısı 125 bin 556, toplam vaka sayısı 18 bin 135, toplam vefat sayısı 356, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1101, toplam entübe hasta sayısı 783, toplam iyileşen hasta sayısı 415 oldu.

Bugünkü test sayısı 18 bin 757, vaka sayısı 2 bin 456, vefat sayısı ise 79 olarak kayıtlara geçti.

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