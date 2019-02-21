Motosikletlerde sıfıra kadar düşen ÖTV’nin satışları arttırdı

21-24 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde açık kalacak olan ve Motobike Fuarı ülkemiz için birçok yeni modele ev sahipliği yapıyor. Birçok markanın yeni modellerini sergilediği fuarda, geçtiğimiz yılsonunda devreye giren ÖTV indiriminin etkileri görünüyor. Markaların yetkilileri ÖTV indirimi sayesinde 250cc altındaki motosikletlerde satışların neredeyse yüzde 30, yüzde 60 arasında arttığını söylerken, kullanıcıların da bu durumdan memnun olduğu görülüyordu. Fuara özel indirimler, lansman indirimleri ve ÖTV indirimi ile kullanıcının yüzünü güldüren fuardan dikkat çeken modelleri sizler için derledik.

HONDA:

Honda bu yıl fuarda 3 yeni modelinin tanıtımını yaptı. Motosiklet pazarının ülkemizdeki lideri olan Honda, CB650R, CBR650R ve Honda’nın efsane modelinin geri dönüşü olan Super Cup C125’i fuarda sergiliyor.

2018 yılında 24 bin 572 adetlik motosiklet satışına sahip olan Honda, yüzde 20’lik pazar payı ile 2018’i de zirvede kapattıklarını açıkladı. Honda Motosiklet’in Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer’in yaptığı konuşmada Honda’nın 15-17 yaş arasındaki gençlere eğitimler verdiklerini bu eğitimlerden geri dönüşlerinde ne kadar başarılı iş yaptıklarının kanıtı olduğunu söyledi.

BMW MOTORAD:

Türkiye’de Borusan Otomotiv’in distribütörlüğünü üstlendiği BMW Motorrad, fuarda en büyük alana sahip markalardan birisiydi. 5 yeni modelini bu fuarda tanıtan BMW, tüm modellerinde ve aksesuarlarında fuara özel fiyatlar sunuyor.

Fuarın açılışında konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, Türkiye’nin motosiklet pazarında çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve ortalama yaşı 31.2 olan Türkiye’nin daha dinamik ve genç nüfus sayesinde motosiklet kullanımında gelecek vaat ettiğini söyledi. Fuarda R 1250 GS, R 1250 GS Adventure, R1250 RT, F 850 GS ADV ve C 400 X isimli motorlarını tanıtan BMW Motorad, tüm yeni motorlarında teknolojinin tüm imkanlarını da sunuyor.

AYTEMİZ:

Hayata geçirdiği Motorcu Dostu İstasyon ve ardından Motorcu Dostu Trafik kurumsal sorumluluk projesiyle trafikte karşılıklı empati sağlanmasını amaçlayan Aytemiz, bu yıl da motosiklet kullanıcılarına olan desteğini göstermek için yeniden Motobike İstanbul 2019’a sponsor oldu.

YAMAHA:

Yamaha, ülkemizde eğitime en çok destek veren motosiklet markalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. 27. Dönem Ak Parti Sakarya Milletvekili ve eski milli sporcu Kenan Sofuoğlu’nun desteği ile geleceğin yarışçılarını yetiştirmek için yeni bir adım atan Yamaha “Spora Gönül Ver Projesi” kapsamında KNN54 & Yamaha Yarış Okulu’nda yarış eğitimlerine başlıyor.

Beraberinde R25 Cup isimli bir yarışmaya da başlayacak olan markada açıklama yapana Kenan Sofuoğlu “bu projeye öncülük eden ve genç yarışçıların önünü açan Yamaha Motor’a çok teşekkür ediyorum. Diğer markalarında bu sektöre katkı sağlayacak projeler üreterek taşın altına ellerini koymalarını bekliyorum. Benim spor yaptığım dönemlerde ilgi çok yoğun değildi.Şimdi bu ilginin doğru değerlendirilebilmesi için sektörün de elinden geleni yapması gerekir. Yamaha’nın desteği bu açıdan çok önemli” dedi.

Yollara çıkacak olan yeni modellerini de gösteren Yamaha, XMAX ve IRON MAX modellerinin yeni versiyonlarını fuarda gösteriyor. Spor motosiklet sevenlerin tercihi olan YZF R25 ve YZF R125 seçeneklerinin de yeni yüzlerini tanıtan Yamaha, yeni teknolojileri bu motosikletlerinde kullanmaya başlıyor.

3 tekerlekli yapısı ile dikkat çeken bir touring motosiklet sunan Yamaha, yenilenen Niken GT ile çok farklı bir sürüş deneyimi sunuyor.

Fuar’da KTM-Husquvarna, Kuralkan Holding’in tekrardan fabrikasını kurarak üretime geçirdiği Kanuni markasını, Ducati, Polaris gibi daha birçok motosiklet ve aksesuar üreticisini görmek mümkün.

24 Şubat günü kapılarını kapatacak fuarda Messe Frankfurt tarafından organize edilen gösteriler ve daha bir çok eğlenceli aktivite sizleri bekliyor olacak.