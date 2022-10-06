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Bugün İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi, İETT bedava mı? 6 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi?

6 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? sorusu, bugünün İstanbul'un kurtuluşu olması nedeniyle merak ediliyor. Sömürgeci ülkelerin yaklaşık 5 yıl süren işgali Türk Ordusu'nun coşkulu bir karşılamayla şehre girdiği 6 Ekim 1923 günü sona erdi. Peki 6 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi, İETT, metro ve vapurlar bedava mı? İşte İBB tarafından alınan karar

6 Ekim 2022 Perşembe 12:41 - Güncelleme:
Bugün İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi, İETT bedava mı? 6 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi?
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6 Ekim 2022 İstanbul'un kurtuluş gününün yıl dönümü kutlanıyor. 1923 yılından beri her yıl bu tarihte çeşitli etkinlikler gerçekleştirilir. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yıl dönümü tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Peki bugün İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi, İETT bedava mı? 6 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi? İşte detaylar...

6 EKİM TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı duyuruya göre 6 Ekim 2022 İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle toplu taşıma ücretsiz olarak hizmet verecek.

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre toplu taşıma bugün ücretsiz olarak hizmet verecek.

6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu resmi tatiller takviminde yer almıyor. Bu nedenle kamu ve özel sektörde çalışanlar normal mesailerine devam edecek.

İstanbul'un Kurtuluşu Günü. Sömürgeci ülkelerin yaklaşık 5 yıl süren işgali Türk Ordusu'nun coşkulu bir karşılamayla şehre girdiği 6 Ekim 1923 günü sona erdi.

6 Ekim 1923'te 3. Kolordu İstanbul'a girdi ve işgal resmen sonlandı. İşgal 4 yıl 10 ay 23 gün sürdü. Her yılın 6 Ekim İstanbul'un kurtuluş günü olarak belirlendi ve kutlanmaya başlandı.

İSTANBUL'UN KURTULUŞU KUTLAMA MESAJLARI 2022

Peygamberin muştusuna nail olmak için feth olunan şehri yine o fethi yapanların torunları işgalden kurtardı. İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.

Türk milleti; fetihten beri sahibi olduğu topraklara bir kez daha vatan mührünü vurmuş, bir kez daha bu nadide şehrin hâmîsi olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.

"Geldikleri gibi giderler" (Atatürk) Gittiler de... İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.

İstanbul iki deniz arasında bir inci parçasıdır. (Nedim) Bu inci parçası olan İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.

Dünyaya son kez bakacaksın deseler, bu bakışı İstanbul'un Çamlıca'sından isterim. (Lamartine) Son nefeste bile gözlerin güzelliğini aradığı şehir olan İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 99. yılı kutlu olsun.

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