18 Şubat 2021 Perşembe 12:42 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 12:42

Üç ayların başlamasının ardından kandil tarihleri de vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Kandil günlerinde dualar edilip, ibadetler yerine getiriliyor. İslam alemi için büyük anlam ve önem taşıyan mübarek üç ayların içerisinde Regaip Kandili, Miraç Kandili ve Berat Kandili yer alıyor. Peki Bugün ne kandili? Bugün kandil mi? İşte konun hakkında merak edilenler...

BUGÜN KANDİL Mİ?

Recep, Şaban ve Ramazan ayından oluşan üç ayların ilk kandili bugün idrak ediliyor. İbadetlerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar için çok kıymetli olan kandillerde dua kapıları sonuna kadar açık olur. Bu mübarek gecelerde ibadet etmek çok önemlidir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan kandil tarihleri 2021 takvimi haberimizde yer alıyor.

BUGÜN NE KANDİLİ?

Bugün Peygamber Efendimiz'in nurunun dünyaya müjdelendiği gün olan Regaip Kandili kutlanıyor. Senenin ilk kandili olan Regaib Kandili, 18 Şubat 2021 Perşembe akşamını Cuma'ya bağlayan gece idrak edilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan dini günler takvimine göre 2021 kandil günleri de belli oldu. 2021 yılında idrak edilecek olan kandil günleri şöyle;

2021 KANDİL TARİHLERİ

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar,

REGAİB KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Regaip rağbet manasına gelen bir kelime olup, zahiren Hz. Muhammed s.a.v efendimizin ana rahmine düşmesini, yani annesi amine validemizin Hz. Muhammed'e gebe kalmasını ifade eder.

Regaib; rahmeti, bereketi ve mağfireti bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisidir. Recep ayının da ilk cuma gecesi... Allah'ın mağfiretinin, engin lütuf ve kereminin üzerimize sağanak sağanak yağdığı bir rağbet gecesidir. Kuran'ı Kerim'de yer alan " Ve Rabbı'na rağbet et" (İnşirah suresi-8) beyanı gereği, Regaip mana yönüyle kulun cenabı Hakk'a yönelerek Allah'a rağbet etmesi demektir.

Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.