21 Mayıs 2020 Perşembe 11:47 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 11:47

Bugün ramazan ayının kaçıncı günü olduğu merak ediliyor. Ramazan bayramına günler kala oruç tuttuğumuz ramazan ayının son günleri idrak edliyor. Vatandaşlar arama motorlarında Bugün ramazan ayının kaçıncı günü? 21 Mayıs 2020 Ramazan'ın kaçıncı günündeyiz? sorularının cevaplarını araştırıyor. Ramazan ayında oruçlar tutulup ibadetler edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayının günlerini içeren hicri ve miladi takvimi sayfasından paylaştı.

BUGÜN RAMAZAN AYININ KAÇINCI GÜNÜ?

Bugün 21 Mayıs 2020 Perşembe günü, Hicri takvime göre 28 Ramazan 1441 tarihine denk geliyor. İşte ramazan ayının günlerini içeren Diyanet Ramazan takvimi 2020

24 Nisan'da başlayan Ramazan ayında son oruç, 23 Mayıs'ta tutulacak. 23 Mayıs'ta yapılacak son iftarın ardından 24 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nın ilk günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı 3 gün sürecek.

23 Mayıs 2020 Cumartesi Ramazan Bayramı arefesi

24 Mayıs 2020 Pazar Ramazan Bayramı 1. gün

25 Mayıs 2020 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. gün

26 Mayıs 2020 Salı Ramazan Bayramı 3. gün

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı'nın olup olmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili detaylar belli olur olmaz ayrıntılar haberlerimizde yer alacak.

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın ardından Zilhicce ayında Kurban Bayramı idrak edilecek. Kurban Bayramı arefesi 30 Temmuz 2020 Perşembe gününe denk geliyor. 31 Temmuz Cuma günü ise Kurban Bayramı'nın ilk günü. Kurban Bayramı 4 gün sürecek.

30 Temmuz 2020 Perşembe Kurban Bayramı arefesi

31 Temmuz 2020 Cuma Kurban Bayramı 1. gün

1 Ağustos 2020 Cumartesi Kurban Bayramı 2. gün

2 Ağustos 2020 Pazar Kurban Bayramı 3. gün

3 Ağustos 2020 Pazartesi Kurban Bayramı 4. gün