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Bugün sona erecek! 20 bin öğretmen adayı için süreç bitiyor

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) 20 bin öğretmen alımı için tercih süreci bugün sona eriyor.

AA20 Kasım 2024 Çarşamba 09:51 - Güncelleme:
Bugün sona erecek! 20 bin öğretmen adayı için süreç bitiyor
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Bakanlık, 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin sözlü sınav sonuçları ve KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınav puanının yüzde 50'si alınarak elde edilen sözlü sınav başarı puanlarını e-Devlet üzerinden 25 Ekim'de öğretmen adaylarının erişimine açmış, ayrıca 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'nu da aynı tarihte yayımlamıştı.

28 Ekim'de başlayan sözlü sınav sonuçlarına yönelik itiraz süreci 1 Kasım'da sona ermiş, 11 Kasım'a kadar da yapılan itirazlar sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilmişti.

Kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamaların da adayların tercih ekranında yer almasının ardından 20 bin öğretmen için tercih süreci bugün saat 16.00'da sonlanacak.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebiliyor.

MEB'in ilgili atama kılavuzuna göre, atama sonuçları 23 Kasım Cumartesi günü açıklanacak.

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