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Güncel

Vaka sayısı kritik seviyede! Bakan Koca uyardı

Türkiye'de son 24 saatte 176 bin 656 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti

İHA30 Kasım 2020 Pazartesi 20:43 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 20:52
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Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 188 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 31 bin 219 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 188 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 13 bin 746’e yükseldi. Bugün toplam 176 bin 656 test yapılırken, vaka sayısı 31 bin 219, hastaneye yatan vaka sayısı da 6 bin 514 oldu. Toplam vaka sayısının 500 bin 865 olduğu, bugün iyileşen 4 bin 485 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 404 bin 727’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, toplam ağır hasta sayısının ise 5 bin 190 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 6.514 yeni hastamız var. Daha sıkı korunma ve daha sıkı tedbire ihtiyacımız var. Mücadeleyi birlikte sürdürmek zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleye destek olun” ifadelerine yer verdi.

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