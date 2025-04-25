Bugüne kadar yapılmış en büyük proje! Bakan Kurum'dan evi olmayan gençlere müjde

tv100'de Özel Röportaj'ın konuğu olan Bakan Kurum, 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarına ilişkin son verileri paylaştı.

6 bin 539 bina hasarına ilişkin ihbar alındığını açıklayan Kurum, bu binalardan bin 473'ünün hasarsız, 101'inin ise az hasarlı olarak tespit edildiğini duyurdu.

Bakan Kurum, depremde en çok ihbar gelen ilçeleri sıraladı



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "6539 bina hasarına ilişkin ihbar aldık. Bu binalardan 1473'ü hasarsız ve 101'i ise az hasarlı olarak tespit edildi" dedi pic.twitter.com/Hzrc5GN8Hh — Star Gazetesi ���� (@stargazete) April 25, 2025

EN ÇOK İHBAR GELEN İLÇELER

İlçelere göre hasar durumu hakkında da konuşan Bakan Kurum, "En fazla ihbar Bahçelievler, Esenler, Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar ve Küçükçekmece olarak gidiyor" dedi.

Kurum, "Hasar ihbarı dağılımına bakınca bu tablo ortaya çıkıyor. Hasarların ihbar yüzdesine bakınca yüzde 80'i Avrupa Yakası'ndan geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

"EVİ OLMAYAN GENÇLER EV SAHİBİ OLACAK"

"İnşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız." diyerek 81 ili kapsayan bugüne kadar yapılmış en büyük projeden bahseden Bakan Kurum, evi olmayan gençler, emekliler ev sahibi olabilecekler." diyerek müjdeyi verdi.

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