11 Nisan 2020 Cumartesi 21:41 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 21:41

Bugünkü korona takvimi, 11 Nisan korona tablosu ve güncel korona vakaları konuları vatandaşlar tarafındnan araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklaması! 11 Nisan Corona ölü vaka sayısı kaç? Sağlık Bakanlığı Corona tablosu açıklandı ve günlük test, vaka, ölü, iyileşen hasta sayıları belli oldu. Açıklamaya göre bugün yapılan test sayısı 33 binin üzerinde oldu. 11 Nisan Corona vaka sayısı 5.138, ölü sayısı ise 95 oldu. Peki, Türkiye’de 11 Nisan Corona ölü vaka sayısı kaç oldu? Bir önceki gün yapılan açıklamalarda, günlük 30 bin testin geçildiği belirtilmişti. Yeni vaka sayısı 4.747 ölü sayısı ise 98 olmuştu. İşte, Sağlık Bakanlığı Corona tablosu ve Corona ölü vaka sayısı!

CORONA ÖLÜ VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

11 Nisan Sağlık Bakanlığı Corona tablosu açıklandı.

Bugünkü test sayısı: 33.170

Bugünkü vaka sayısı: 5.138

Bugünkü vefat sayısı: 95

Bugünkü iyileşen sayısı: 542

10 NİSAN TÜRKİYE KORONA VEFAT VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası vaka sayısı hakkında açıklama yapan Bakan Koca, şunları söyledi;

Toplam test sayımız 307. 210 oldu. Günlük test sayısı 30. 864. Bugünkü vefat sayısı 98. Toplam vefat sayısı bin 6 oldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı 281, toplam iyileşen hasta sayısı 2 bin 423 oldu.

9 NİSAN TÜRKİYE KORONA VEFAT VE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Son 24 saatte 4056 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 96 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 42 bin 282, can kaybı 908 oldu.

9 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU!

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün test sayısı 28 bin 578, vaka sayısı 4056, iyileşen hasta sayısı 296, vefat sayısı ise 96 olarak kayıtlara geçti.

Toplam test sayısı 276 bin 338, toplam vaka sayısı 42 bin 282, toplam vefat sayısı 908, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1552, toplam entübe hasta sayısı 1017, toplam iyileşen hasta sayısı 2142 oldu.

Sağlık Bakanı Koca: Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, hastalardan 296'sının daha şifa bulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Taburcu olan toplam hasta sayımız 2 bin 142'ye ulaştı. Günlük 30 bin test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım."

6 İLDE YOĞUNLUK GÖRÜLDÜ

Haritaya göre, İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak'ta yoğunluk olduğu görüldü.

Bakan Koca, haritayla ilgili şunları söyledi:

"Burada kırmızıyla işaretlenen bölgeler, yoğunluğun daha fazla olduğu bölgeler olarak yansımakta. Özellikle Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak. Özellikle bu noktada yoğunluğun daha fazla olduğunu bu haritadan görmek mümkün. Ankara'dan mahalle mahalle sokak caddesine kadar yoğunluğun nerede olduğunu gösteren ve nasıl takip ettiğimize örnek olsun diye gördüğünüz bir tablo."