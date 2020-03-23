23 Mart 2020 Pazartesi 09:43 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 09:43

Buket Büyükdere, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun oldu. 2017 yılında mezun olan Büyükdere, şu anda özel bir firmada mimarlık yapıyor. Buket Büyükdere kimdir, kaç yaşında? Buket Büyükdere nerelidir? gibi soruların yanıtları da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Buket Büyükdere'ye dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

BUKET BÜYÜKDERE KİMDİR?

Buket Büyükdere, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun oldu.2017 yılında mezun olan Büyükdere, şu anda özel bir firmada mimarlık yapıyor.

Buket Büyükdere çalıştığı firmaya bağlı kuruluşlarda da eğitim aldı. Genç mimar aynı zamanda farklı markalarla da çalıştı.