Buldan Belediye Başkanı Gülbay, CHP'den istifa etti
Denizli'nin Buldan ilçesinin yerel seçim için yeniden aday gösterilmeyen Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, partisi CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
- DHA
Gülbay, yaptığı yazılı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 9 Eylül 1923'te kurduğu CHP'nin mevcut durumunda çok ciddi sorunları bulunduğunu ifade etti.
Buldan halkıyla hiçbir sorununun olmadığını belirten Gülbay, şunları kaydetti:
"Benim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi ile bir sorunum yok. Benim fabrika ayarlarına dönmesi gerektiğini söylediğim Cumhuriyet Halk Partisi ile alakalı sorunlarım var. Birbirini yiyen, birbirinin ayağını kaydırmaya çalışan Cumhuriyet Halk Partisi ile sorunlarım var. Ben haksızlığa uğramadım, sizler haksızlığa uğradınız. Buldan haksızlığa uğradı. Adil olmadı bu işler. Ayıptır. Çamur at izi kalsın politikasıyla sağlıklı ve saygılı bir siyaset inşa edilemez. Bugün itibariyle CHP üyeliğinden istifa ediyorum."
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