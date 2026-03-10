Buldan'daki 5.1'lik deprem kamerada! Sarsıntılar an be an kaydedildi

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından akşam yaşanan artçı sarsıntılar, vatandaşları korkutmuştu. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Denizli başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Dün meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem ve akşam meydana gelen artçı depremler ise Buldan ilçe merkezinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, deprem sonrası bölgede yapılan ilk incelemelerde bazı binalarda küçük çaplı çatlaklar oluştuğu öğrenilirken, ekiplerin hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.