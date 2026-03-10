İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2026 Salı / 22 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0541
  • EURO
    51,3408
  • ALTIN
    7333.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Buldan'daki 5.1'lik deprem kamerada! Sarsıntılar an be an kaydedildi
Güncel

Buldan'daki 5.1'lik deprem kamerada! Sarsıntılar an be an kaydedildi

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından akşam yaşanan artçı sarsıntılar, ilçe merkezindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA10 Mart 2026 Salı 14:34 - Güncelleme:
ABONE OL

Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından akşam yaşanan artçı sarsıntılar, vatandaşları korkutmuştu. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Denizli başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Dün meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem ve akşam meydana gelen artçı depremler ise Buldan ilçe merkezinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, deprem sonrası bölgede yapılan ilk incelemelerde bazı binalarda küçük çaplı çatlaklar oluştuğu öğrenilirken, ekiplerin hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

  • deprem
  • artcı sarsıntılar
  • kamera görüntüleri

ÖNERİLEN VİDEO

Çevre illerden de hissedildi! Denizli'deki deprem anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.