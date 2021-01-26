İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2021 Salı / 12 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3546
  • EURO
    8,9508
  • ALTIN
    438.546
  • BIST100
    1536.11
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etmişti... O kişiye 1 maaş ikramiye verildi
Güncel

Bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etmişti... O kişiye 1 maaş ikramiye verildi

Kahramanmaraş'ta bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim eden temizlik işçisi Halil İbrahim Çınar, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay tarafından bir maaş ikramiye ile ödüllendirildi.

DHA26 Ocak 2021 Salı 17:34 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 17:50
ABONE OL

Halil İbrahim Çınar'a bir ödül de görev yaptığı belediyenin başkanından geldi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, personelini makamında ağırlayıp bir maaş ikramiye ile ödüllendirdi. Çınar'ın kendisine yakışanı yaptığını belirten Okay, "16 yıldır belediyemizde çalışan kardeşimiz örnek bir davranış sergiledi. Hakikaten Dulkadiroğlu Belediyesi çalışanı olmanın gereğini yerine getirdi. Bundan dolayı Halil İbrahim kardeşimizle gurur duyuyoruz. Vatandaşımızın kaybettiği parayı çok kısa sürede güvenlik mercilerine ileterek sahibinin bulunmasını sağladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Kardeşimize bu dürüstlüğünden dolayı ödüllendirerek teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Halil İbrahim Çınar ise yapması gerekeni yaptığını belirterek, "Çöp konteynerinin yanında 50 bin lira para buldum. Hemen durumu polis ekiplerine bildirerek tutanak tuttuk. Akşam saat 9 gibi paranın sahibini polisler buldu ve ben de polis merkezinde parayı kendisine teslim ettim" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.