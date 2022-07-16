İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2022 Cumartesi / 17 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,405
  • EURO
    17,5624
  • ALTIN
    955.872
  • BIST100
    2382.44
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Buldukları kredi kartı ile 5 bin liralık harcama yaptılar
Güncel

Buldukları kredi kartı ile 5 bin liralık harcama yaptılar

Güngören'de, 44 yaşındaki Ümit Soysal'ın kaybettiği kredi kartını bulan 2 şüpheli, kartın temassız ödeme özelliğinden faydalanarak parça parça 5 bin liralık alışveriş yaptı. Mağdur Ümit Soysal, 'Benim çocuğum haftaya askere gidecekti. Bu benim çocuğuma ayırdığım paraydı' dedi. Şüphelilerin alışveriş yaptığı anlar ise kameralara yansıdı.

DHA16 Temmuz 2022 Cumartesi 11:09 - Güncelleme:
ABONE OL

Olay, geçen pazartesi günü Güngören'de yaşandı. 44 yaşındaki Ümit Soysal, salı günü markete alışveriş yapmaya gitti. Kasaya geldiğinde cüzdanında kredi kartını göremeyince kaybettiğini düşünen Soysal, bankanın müşteri hizmetlerini arayıp kartı iptal ettirdi. Ardından kredi kartının iptal edilip edilmediğini telefonundaki mobil bankacılık uygulamasından kontrol etmek istedi. Soysal, uygulamaya girdiğinde banka hesabındaki 6 bin liraya yakın parasının olmadığını gördü. Hemen hesap hareketlerini kontrol eden Ümit Soysal, kredi kartının temassız özelliği kullanılarak parça parça yaklaşık 5 bin lira parasının çekildiğini gördü. Soysal, hemen polis merkezine giderek durumu bildirdi ve şikayetçi oldu.

İKİ ŞÜPHELİ KREDİ KARTIYLA KASAP VE GİYİM MAĞAZASINDAN ALIŞVERİŞ YAPMIŞ

Ümit Soysal, mobil uygulama üzerinden alışveriş yapılan market ve mağazalara giderek şüphelilerin alışveriş yaptığı anlara ait güvenlik kamera görüntülerini topladı ve polis ekiplerine teslim etti. Şüpheliler görüntülerde kasap dükkanına girip alışveriş yaptığı görülüyor. İki şüpheli ardından giyim mağazasına giderek kendilerine pantolon aldığı anlarda güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerinin iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

"BU BENİM ÇOCUĞUMA AYIRDIĞIM PARAYDI"

44 yaşındaki mağdur Ümit Soysal, "11 Temmuz Bayram günü kredi kartımı düşürmüşüm. Kartımı alan arkadaşlar benden yaklaşık olarak 5 bin lira para çekmişler. Kartımın temassız alışveriş özelliği olduğu için kartımdan 5 bin liralık alışveriş yapmışlar. Kasaba giderek kartımla et ve kıyma almışlar. Bunların görüntüleri var yetkililere ilettik. Çok sayıda alışveriş yapmışlar. Tek seferde o kadar parayı çekemeyeceklerini bildikleri için parça parça parayı kullanmışlar. Benim çocuğum haftaya askere gidecekti. Bu benim çocuğuma ayırdığım paraydı" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.