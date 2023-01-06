''Bülent Ecevit'' ismine AK Parti'den kabul, CHP'den ret geldi

Çiftlikköy Belediye Meclisi'nde 2023 yılının oturumları tamamlandı. Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar'ın yönettiği ocak ayı birleşiminde gündemde yer alan 15 madde, iki oturumda görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda ilçe sakinlerinden İsmet Ercan'ın, merhum Başbakan Bülent Ecevit'in ilçede bulunan caddelerden birine isminin verilmesi yönündeki dilekçesi ele alındı. Komisyon raporu doğrultusunda Çiftlik Mahallesi 3070 Caddesi'nin isminin 'Bülent Ecevit Caddesi' olarak değiştirilmesi mecliste CHP'li üyelerin ret, diğer üyelerin kabul oylarıyla, oy çokluğu ile kabul edildi. Bir diğer vatandaş talebi olan Barbaros Bulvarı üzerindeki köprünün adının Boraltan Köprüsü olarak değiştirilmesi ise oybirliğiyle kabul edildi.

Meclis'te kapalı oylama ile yapılan seçimde Denetim Komisyonu üyeliklerine Murat Elgin, Ayşe Ertuna, Fatih Yılmaz, Reşat Mengüverdi ve Abdurrahman Tutuğ seçildi. Bir diğer gündem maddesinde ise Çiftlikköy Belediye Spor Kulübü ve Sultaniye Spor Kulüplerine yardım yapılması konusu yer aldı. Meclis, 400 bin TL olarak gelen Çiftlikköy Belediyespor Kulübü'ne 420 bin TL, 80 bin TL olarak teklif edilen Sultaniyespor ise 100 bin TL nakdi yardım yapılmasına oybirliğiyle karar verdi.

Çiftlikköy Belediyesi bünyesinde Yazı İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Bilgi İşlem Birimi'nin müdürlük olarak hizmet vermesi ve bununla ilgili yönetmeliğin kabulü ile ilgili talep de meclis tarafından oylanarak kabul edildi.