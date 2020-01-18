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Bülent Ecevit ne zaman öldü, kaç yaşındaydı? Bülent Ecevit kimdir, nerelidir?

Bülent Ecevit ne zaman öldü, kaç yaşındaydı? Bülent Ecevit kimdir, nerelidir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında hayatını kaybetti. 26 Aralık 2019'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavi altına alınan Rahşan Ecevit, bir gün sonra genel durumunun bozulması nedeniyle dahiliye servisi yoğun bakım kliniğine kaldırıldı. Rahşan Ecevit'in ölüm haberinin ardından Bülent Ecevit'in hayatı ve ne zaman öldüğüne dair araştırmalar hız kazandı. Bülent Ecevit hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

18.01.2020  11:24 - Güncelleme: 18.01.2020  11:24

Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, 17 Ocak 2020 Cuma günü saat 21.10'da hayatını kaybetti.Rahşan Ecevit'in ölüm haberinin ardından Bülent Ecevit'in hayatı ve ne zaman öldüğüne dair araştırmalar hız kazandı. Bülent Ecevit ne zaman öldü, kaç yaşındaydı? Bülent Ecevit kimdir, nerelidir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bülent Ecevit hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler..

BÜLENT ECEVİT NE ZAMAN ÖLDÜ, KAÇ YAŞINDAYDI?

Bülent Ecevit, bitkisel hayata girdikten 172 gün sonra 5 Kasım 2006 pazar günü Türkiye saatiyle 22:40'ta dolaşım ve solunum yetmezliği sonucu 81 yaşında vefat etti.

BÜLENT ECEVİT KİMDİR, NERELİDİR?

Mustafa Bülent Ecevit 28 Mayıs 1925'da İstanbul'da doğmuştur. Türk gazeteci, şair, yazar ve siyasetçi. Türkiye eski başbakanlarındandır.

1974 ile 2002 yılları arasında beş kez başbakanlık yapan Bülent Ecevit, düşünceleri ve uygulamalarıyla, 20. yüzyıl Türk siyasal yaşamının en önemli isimlerden biri olmuştur. 2004 yılında yapılan 6. Olağan Kurultay ile aktif siyaseti bırakmıştır. Ecevit, 5 Kasım 2006 pazar günü dolaşım ve solunum yetmezliği sonucu vefat etmiştir.

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