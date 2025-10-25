İSTANBUL 20°C / 13°C
Güncel

Bülent Kaptanoğlu'nun sele kapılma anı ortaya çıktı

İzmir'in Foça ilçesinde, selde kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun aracının sele kapıldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

25 Ekim 2025 Cumartesi 13:09
Bülent Kaptanoğlu'nun sele kapılma anı ortaya çıktı
İzmir'in Foça ilçesinde yaşanan sağanak sonrası sel sularına kapılan ve cansız bedeni bugün sabah saatlerinde bulunan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'nun o anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Kaptanoğlu'nun suyun ortasında kalan aracından uzaklaşmaya çalıştığı, ancak başarılı olamadığı ve ağaçlara tutunmaya çalıştığı sırada sel sularına kapılması yer aldı.

- FOÇA'DAKİ SEL

Foça ilçesinde 23 Ekim'de meydana gelen sağanakta metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düşmüş, ilçede dereler taşıp, birçok ev ve iş yerini su basmıştı.

Birçok aracın mahsur kaldığı ilçede, otomobiller dere kenarındaki bariyerlere takılmış, mantar toplamak için Bucak mevkisine geldiği öğrenilen emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu aracından indikten sonra sel sularına kapılmıştı.

Kaptanoğlu'nun cansız bedeni bugün, kaybolduğu yerden yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Yenibağarası Mahallesi eski Gediz yatağında, çalışmaların üçüncü gününde su içerisinde bulunmuştu.

