Bülent Korkmaz: Kısa ve öz, atamayana atarlar
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 yenildikleri maçla ilgili, 'Kısa ve öz, atamayana atarlar.' dedi.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, yedikleri ikinci gole kadar maçın hakimi olduklarını belirterek, "Kısa ve öz, atamayana atarlar. Yüzde yüz pozisyonlara girdik. Büyük takımlar girdiği pozisyonu bir defa da olsa değerlendiriyor." ifadelerini kullandı.
Bülent Korkmaz, sezon içindeki performanslarından dolayı oyuncularına teşekkür ederek sözlerini tamamladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.