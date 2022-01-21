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Bulgar turistlere PCR engeli

Bulgaristan'ın artan koronavirüs vakaları ve ülkelerinde aşılama oranının düşük olması nedeniyle Türkiye'yi 'kırmızı bölge'ye almasının ardından ülkeye girişlerde PCR testi zorunluluğuna geçmesi, Edirne'ye gelen Bulgar turist sayısını düşürdü. Kentte çoğu Bulgar turiste satış yapan bazı işletmeciler de müşteri gelmediği için kepenk kapattı.

DHA21 Ocak 2022 Cuma 10:19 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 10:19
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Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, artan koronavirüs vakaları ve ülkelerinde aşılama oranının düşük olması nedeniyle Türkiye'yi 'kırmızı bölge' ülkeler arasına aldı. Ülkede yükselişe geçen koronavirüs vakaları, Bulgaristan'da aşılama oranının yüzde 27'ler seviyesinde kalması ve özellikle Edirne'ye günübirlik yapılan ziyaretler nedeniyle alınan karar doğrultusunda aşı zorunluluğu ve negatif PCR testi uygulaması başlatılacağı belirtildi. Uygulamaya 20 Ocak'ta konulan karar kapsamında Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgar turistlerden, ülkelerine dönüşte, AB tarafından tanınan dijital aşı sertifikası ve 72 saat içinde yapılan negatif sonuçlu PCR testi istenmeye başladı.

KAPIKULE'DE SESİZLİK; GİRİŞLERLER YÜZDE 70 AZALDI

Kararın uygulamaya koyulmasının ardından Edirne'ye gelen Bulgar turist sayısında da düşüş yaşandı. Bulgaristan'da PCR testinin 600-700 lira arasında değişmesi de Bulgar turistlerin gelişini ilk günden düşürdü. Geçen hafta, günlük ortalama 10 bin kişinin giriş yaptığı Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan, uygulamanın ardından, dün 3 bin 207 yolcunun giriş yaptığı öğrenildi. Buna göre, Bulgar turistin kente gelişinde yüzde 70 düşüş yaşandığı belirtildi. Uygulama ile Kapıkule Sınır Kapısı'nda da sessizlik hakim olurken, az sayıda Bulgar turistin geldiği gözlendi.

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