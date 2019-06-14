Bulgaristan 63 tarihi eseri iade etti

Bulgaristan, kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çeşitli dönemlere ait 56 sikke ve drahma ile 6 bronz aplik ve bir bronz fibulayı Türkiye’ye teslim etti. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Bulgaristan arasında kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele alanındaki iş birliği anlaşması çerçevesinde 2016’da ele geçirilen bir grup eser Türkiye’ye iade edildi.

BULGAR BAKAN SÖZ VERDİ

Eserler, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz tarafından Sofya Arkeoloji Müzesi’ndeki törenle teslim alındı. Bulgaristan tarafınca Türkiye’ye iadesi sağlanan eserler arasında çeşitli dönemlere ait 56 sikke ve drahma ile 6 bronz aplik ve bir bronz fibula bulunuyor. Bakan Yardımcısı Yavuz, kültür varlıklarının korunmasının herkesin öncelikli sorumlulukları arasında olduğunu ve bu eserlerin bilim dünyası ve insanlığın gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Yavuz, şunları kaydetti: “Bugüne kadar Bulgaristan’da yakalanan Türkiye kökenli diğer eserlerin de sağlam iş birliği temellerinde, en kısa sürede iade edileceğinin sözünü Sayın Bakan Banov’dan almış olmak, gelecek ile de ilgili umutlarımızı kuvvetlendirmektedir. Gerek Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy gerekse de Bulgaristan Kültür Bakanı Sayın Boil Banov, kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelede kararlı bir tutum göstermektedir. Eserlerin iadesine yönelik kararda emeği geçenlere ülkem adına teşekkürlerimi sunarım.”