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Bulgaristan 63 tarihi eseri iade etti

Bulgaristan, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çeşitli dönemlere ait 56 sikke ve drahma ile 6 bronz aplik ve bir bronz fibulayı Türkiye’ye iade etti. 

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Bulgaristan, kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çeşitli dönemlere ait 56 sikke ve drahma ile 6 bronz aplik ve bir bronz fibulayı Türkiye’ye teslim etti. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Bulgaristan arasında kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadele alanındaki iş birliği anlaşması çerçevesinde 2016’da ele geçirilen bir grup eser Türkiye’ye iade edildi. 

BULGAR BAKAN SÖZ VERDİ

Eserler, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz tarafından Sofya Arkeoloji Müzesi’ndeki törenle teslim alındı. Bulgaristan tarafınca Türkiye’ye iadesi sağlanan eserler arasında çeşitli dönemlere ait 56 sikke ve drahma ile 6 bronz aplik ve bir bronz fibula bulunuyor. Bakan Yardımcısı Yavuz, kültür varlıklarının korunmasının herkesin öncelikli sorumlulukları arasında olduğunu ve bu eserlerin bilim dünyası ve insanlığın gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirtti. Yavuz, şunları kaydetti: “Bugüne kadar Bulgaristan’da yakalanan Türkiye kökenli diğer eserlerin de sağlam iş birliği temellerinde, en kısa sürede iade edileceğinin sözünü Sayın Bakan Banov’dan almış olmak, gelecek ile de ilgili umutlarımızı kuvvetlendirmektedir. Gerek Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy gerekse de Bulgaristan Kültür Bakanı Sayın Boil Banov, kültür varlığı kaçakçılığı ile mücadelede kararlı bir tutum göstermektedir. Eserlerin iadesine yönelik kararda emeği geçenlere ülkem adına teşekkürlerimi sunarım.”

‘Yakın takip’ ile kurtarıldı 

Türkiye’de bu yıl düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonlarında Anadolu toprakları ile Suriye’den Avrupa ülkeleri ve ABD’ye götürülmek istenen çok sayıda eşsiz eser ele geçirildi. Polis ve jandarmanın yakın takip ve operasyonlarıyla kurtarılan eserler arasında Malazgirt’te ölen Bizanslı komutanın kişisel eşyaları, Hz. İsa’nın çarmıha gerilişini tasvir eden 13. yüzyıla ait tablo, Osmanlı döneminde kehanet amacıyla kullanılan gök küre de yer alıyor. Prof. Dr. Celal Şimşek “Bir ülkede düzen bozuldu mu önce tarihi eserler yağmalanıyor. Bugün Suriye’de düzensizlik, müzelerin yağmalanması söz konusu. Bu eserlerden de Türkiye’de yakalananlar oluyor” dedi. 

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