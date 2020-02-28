İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2195
  • EURO
    6,8592
  • ALTIN
    325.981
  • BIST100
    106830
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bulgaristan, Türkiye sınırında güvenlik önlemlerini arttırdı
Güncel

Bulgaristan, Türkiye sınırında güvenlik önlemlerini arttırdı

Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra Bulgaristan, Türkiye sınırında ek güvenlik önlemleri aldı.

IHA28 Şubat 2020 Cuma14:08 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 14:08

Bulgaristan Bakanlar Kurulu, korona virüsü nedeniyle olağanüstü toplandı. Toplantıda, Türkiye’nin Avrupa’ya gitmek isteyen Suriyelilere kapıları açmasının ardından mülteci konusu da ele alındı. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov toplantının ardından yaptığı açıklamada, NATO çerçevesinde Türkiye’nin yanında olduklarını ifade etti. İlerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıklayan Borisov, mülteciler konusunda her zaman Türkiye’yi desteklediklerini söyledi.

Edirne’ye mülteci akını konusunda bilgileri olduğunu kaydeden Borisov, sabah erken saatlerinde sınıra ek jandarma birlikleri gönderildiğini belirtti. Türk sınır birliklerinin mültecileri durdurmamasının endişe verici olduğunu dile getiren Borisov, Erdoğan’la yapacağı telefon görüşmesinde mültecilerle ilgili anlaşacakları yönünde ümitli olduğunu vurguladı.

Türk ordusu rejim hedeflerini sabaha kadar ağır şekilde vurdu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!
Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!

Alçak saldırı sonrası Rusya'dan Türkiye'ye pişkin teklif!

Akar: Rus BUK ve Pantsir hava savunma sistemleri imha edildi
Akar: Rus BUK ve Pantsir hava savunma sistemleri imha edildi

Akar: Rus BUK ve Pantsir hava savunma sistemleri imha edildi

Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü
Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü

Dünya basını İdlib'deki alçak saldırıyı böyle gördü

Türkiye mültecilere Avrupa kapılarını açıyor
Türkiye mültecilere Avrupa kapılarını açıyor

Türkiye mültecilere Avrupa kapılarını açıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.