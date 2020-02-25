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Bulgaristan'da fırtına iki caminin minaresini yıktı

Bulgaristan'ın kuzeydoğusunda dün yaşanan fırtına nedeniyle Omurtag kentinde ve Şumnu kentine yakın Mokreş köyündeki 2 caminin minareleri yıkıldı.

AA25 Şubat 2020 Salı17:41 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 17:41

Osmanpazarı Bölge Müftüsü Nazif Nazifov, Omurtag'daki iki camiden biri olan Zincirli Cami'nin 16 metrelik minaresinin rüzgara yenik düştüğünü dile getirdi.

Nazifov, "Minarenin onarımı için kampanya başlatacağız ancak gücümüz nereye kadar yetecek, bilemem. Her bir yardım cemaatimize büyük katkı sağlayacak." dedi.

Şumnu Bölge Müftüsü Mesut Mehmet de kentteki Mokreş köyünde fırtına nedeniyle minaresi yıkılan caminin ilk yağışta daha ciddi hasar alabileceğini belirterek, caminin onarımı için acil yardıma ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Genel Sekreteri Celal Faik, iki caminin minaresinin yıkılmasından büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

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