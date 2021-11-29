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Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı! 3 şüpheli tutuklandı

Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA29 Kasım 2021 Pazartesi 10:09 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 10:11
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Alınan bilgiye göre, gözaltına alınan 5 şüphelinin Kırklareli Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğer şüpheliler ise tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Bulgaristan uyruklu suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen E.K'nın da aralarında olduğu S.Ö. ve G.B. tutuklandı, S.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- 63 KİLOGRAM SKUNK ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şüphelilere yönelik Kırklareli, Edirne ve İstanbul'da dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalanmıştı.

Şüphelilerin uyuşturucu kaçakçılığında kullandıkları 3 otomobil ile adreslerinde yapılan aramalarda 63 kilogram skunk ele geçirilmişti.

Ayrıca uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan 2 motosiklet, 2 uydu telefonu, 2 telsiz ve 6 cep telefonu ile bir miktar paraya da el konulmuştu.

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