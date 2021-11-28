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Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlenen 5 şüpheli yakalandı

Kırklareli, Edirne ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yaptığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA28 Kasım 2021 Pazar 14:20 - Güncelleme: 28 Kasım 2021 Pazar 14:20
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Alınan bilgiye göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Teknik ve fiziki takibe alınan 5 şüpheli, Bulgaristan'a sınırı bulunan Demirköy ilçesinde uyuşturucuyu alarak İstanbul'a götürmek isterken suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin uyuşturucu kaçakçılığında kullandıkları 3 otomobil ile Kırklareli, Edirne ve İstanbul'da şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 63 kilogram skunk ele geçirildi.

Ayrıca uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan 2 motosiklet, 2 uydu telefonu, 2 telsiz ve 6 cep telefonu ile bir miktar paraya da el konuldu.

Bulgaristan uyruklu suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen E.K'nın da aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan şüphelilerin Bulgaristan'daki diğer suç örgütü üyeleriyle haberleşmek için uydu telefonu, sınıra yakın bölgelerde ise telsiz kullandıkları tespit edildi.

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