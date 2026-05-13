Bulgarlara örnek oldu: Kadına şiddetle mücadelede rol model Türkiye

Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde, Kastamonu Teknokent ve Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi iş birliğiyle düzenlenen Ulusal İnovasyon, Teknoloji ve Girişimcilik Öğrenci Sempozyumu başladı. Sempozyum, farklı üniversitelerden öğrencileri, akademisyenleri ve girişimcilik ekosisteminin paydaşlarını bir araya getirdi.

Sempozyumun açılışında konuşan Türk Bulgar İş Kadınları Derneği Başkanı Türkan Tatyana Türker, "Hayatımda yaşadığım en büyük şoklardan biri, kadın cinayetinde kaybettiğimiz 33 yaşındaki Sevinç'tir. Bolu'da hayatını kaybetti. 13 yaşında çok güzel bir kız bıraktı. Bu hayatımda yaşadığım çok büyük acılardan biriydi. Çok üzüldüm, daha sonra Bulgaristan'a döndüm. Kadınlar için ne yapabilirim diye düşündüm. Yaşadığınız her zorluktan, her acıdan güç toplayın. Bulgaristan'da kadına şiddet yine var. Türkiye teknoloji konusunda, inovasyon konusunda çok ileride. Bir Avrupa ülkesi olan Bulgaristan'da KADES gibi bir uygulama yoktu. Bu bir eksiklik. Ben de WKADES uygulamasını Bulgaristan'da olmalı, Sevinç'in anısına bir şey yapmalıyım' dedim. Onun anısına, onun acısıyla büyük bir şey başardık. Biz, bir yıl içinde KADES uygulamasını anlatabildik. Türkiye'den Sibel Özdemir geldi, Sayın Büyükelçimiz Mehmet Uyanık, İçişleri Ateşemiz İlker Bey geldiler ve anlattılar. Bize çok yol açtılar. Büyük bir konferans düzenleyerek KADES'i anlattık. Bu süreç uzun oluyor. Ben buraya gelmeden iki gün önce karşımda Bulgaristan'ın İçişleri Bakan Yardımcısı, Bulgaristan'ın İçişlerindeki bütün kadına şiddete karşı bölümleri, 112 servisinin müdüründen oluşan 9 kişilik heyet vardı. Biz kadınlardan bu uygulamayı dinledi ve bu uygulamanın hayata geçirilmesi sözünü verdiler. Yaşadığım çok büyük bir acıdan böyle bir sonuç çıkıyor. Onun için güçlü olun, bir şeyi çok çok çok isteyin ve çok inanın" dedi.

Sempozyumda konuşan Vali Yardımcısı Hakan Kubalı ise, "Yapay zeka devrimini yaşıyoruz. Birtakım ülkeler uzay teknolojisinde o kadar ilerlediler ki gördüğümüzde gıpta ediyoruz. Biz de yaşayalım istiyoruz. Kuantum fiziği gelişti. Biyoteknoloji alanında müthiş devrimler yaşanıyor. Yeşil enerji sistemleri, siber güvenlik, veri güvenliği, dijital bir devrim yaşıyoruz. Bu dijital devrimde sonuçlar önemlidir. Halkın yararına bir teknolojik devrim yaşanmazsa, sermaye uluslararası bütün kaynakları elinde tutarsa, bu teknoloji ile birlikte halkın yararına değil zararına bir gelişim yaşanır. O yüzden asıl bu işi başaracak olan sizlersiniz. O yenilikçi düşünceleriniz ve azminiz, Türk Milleti'ni, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha da ileriye taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.

Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Alperen Kaymakcı ise sempozyumun hazırlık sürecinde öğrencilerin büyük bir çabası olduğunu hatırlatarak, öğrencilerin açısında değerli bir deneyime dönüştüğünü kaydetti. Prof. Dr. Kaymakcı, "Öğrencilerimiz proje anlatmayı, iletişim kurmayı, ikna etmeyi ve kaynak geliştirmeyi öğrendiler. Bunların her biri girişimcilik kültürünün önemli parçalarıdır" diye konuştu.

Prof. Dr. Kaymakcı, Teknokent'in yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler vererek, üretici bir birim olan Teknokentte öğrencilerin de aynı zamanda üreten, geliştiren, kodlayan, tasarlayan ve teknolojiye yön veren bireyler olmalarını hedeflediklerini söyleyerek, "Bilginizi yalnızca notlara değil, patentlere, tasarımlara ve projelere dönüştürün. Çünkü bilgi paylaşıldıkça değer kazanır. Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi olarak biz her zaman yanınızdayız. Şimdi zihinlerinizdeki o fikirleri özgür bırakma zamanı. Çünkü gelecek, onu bugünden inşa etmeye cesaret edenlerin olacaktır" dedi.

Etkinlikte konuşan Teknokent Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı Öğretim Görevlisi Dr. Berkan Güngör ise yalnızca bir sempozyumun açılışını gerçekleştirmediklerini, öğrencilerin fikir üretme, araştırma yapma, proje geliştirme, yenilikçi düşünme ve girişimcilik ekosistemine katılma iradesini görünür kılan akademik ve kurumsal buluşmaya da ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Sempozyumun öğrencilerin bilimsel merakını, teknolojiye olan ilgisini ve girişimcilik potansiyelini daha ileri taşımak amacıyla hazırlandığını anlatan Dr. Güngör, "Burada öğrenciler yalnızca dinleyici değil; bildiri sunan, fikir geliştiren, tartışan, öğrenen, üreten ve organizasyon sürecine emek veren aktif paydaşlar olarak yer almaktadır. Bu yönüyle sempozyumumuz, öğrenci merkezli akademik üretim kültürünün oluşmasına katkı sunan önemli bir platform niteliği taşımaktadır" şeklinde konuştu.

"GENÇLERİN İLHAM ALABİLECEĞİ ORTAMLAR OLUŞTURMAYA ÇALIŞILIYOR"

Kastamonu Üniversitesi Teknokent Öğrenci Topluluğu Başkanı Numan Mücahit Demir, dünyanın hızla değiştiğini söyleyerek, gençlerin sadece tüketen değil, düşünen, üreten, geliştiren ve değer ortaya koyan bireyler olması gerektiğine inandıklarını ifade etti. Ayrıca Demir, bilgi paylaşımını artıran, farklı bakış açılarını bir araya getiren ve gençlerin ilham alabileceği ortamlar oluşturmaya çalıştıklarını belirtetti.

Sempozyum kapsamında yapay zeka, dijital dönüşüm, sürdürülebilir teknoloji, akıllı üretim sistemleri ve girişimcilik modelleri gibi güncel başlıklarda öğrenci bildirileri sunulacak. Üç gün sürecek etkinlik boyunca panel, atölye çalışmaları ve proje sunumları gerçekleştirilecek.

Program, 15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek değerlendirme ve kapanış oturumuyla sona erecek.