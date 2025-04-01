İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2025 Salı / 3 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9346
  • EURO
    41,0198
  • ALTIN
    3823.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Buna zarar vermenin cezası 244 bin lira

Elazığ'ın Arıcak ilçesinde, 'Ağlayan Gelin' olarak bilinen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ters laleler, yüksek rakımlı bölgelerde görsel şölen sunuyor. Bu endemik çiçeklerin korunması için bölgedeki çiftçiler, tohumlarını yayarak neslinin devamını sağlamaya çalışıyor. Ters lalelere zarar vermek veya koparmak, 244 bin 315 lira gibi yüksek bir ceza ile sonuçlanabiliyor.

IHA1 Nisan 2025 Salı 12:42 - Güncelleme:
Buna zarar vermenin cezası 244 bin lira
ABONE OL

Elazığ'ın Arıcak ilçesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin yüksek rakımlı bölgelerinde yetişen ve halk arasında "Ağlayan Gelin" veya "Hüzün Çiçeği" olarak bilinen ters lalelerle, ilkbaharda eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Karların erimeye başlamasıyla birlikte dağlık bölgelerde ve yüksek rakımlı köylerde yetişen ters laleler, adeta doğanın tablolarını aratmayan manzaralar oluşturuyor. Her yıl kısa süreli çiçek açan bu özel bitki, halk arasında sevdiğine kavuşamayan bir gelini simgeleyen "Ağlayan Gelin" adıyla tanınıyor. Bu çiçeklerin görsel şöleni ise yaklaşık iki hafta sürüyor. İlkbaharın güzellikleri arasında yer alan ters laleler, sadece doğal alanlarda değil, aynı zamanda Arıcak ilçesindeki yüksek rakımlı köylerde de bahçelere ekilerek korunuyor. Bu çabalar, ters lalelerin neslinin tükenmemesi için büyük önem taşıyor. Ters laleler sadece Elazığ'da değil, aynı zamanda Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Adıyaman, Hakkari, Van, Şanlıurfa, Şırnak ve Muş gibi illerde de görülüyor. Ancak bu endemik bitki, yılın sadece 20 günü hayatta kalabilen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ters laleleri koparanlara, 244 bin 315 lira gibi yüksek bir ceza uygulanıyor.

Arıcak ilçesinin Saman Mahallesi'ndeki bahçelerinde ters lalelerin görsel şölen oluşturduğunu dile getiren Salih Bayar, "Bu çiçeğin 20 günlük ömrü var. Bu yıl bayrama denk geldiğinden dolayı çok fazla ziyaretçi yok. Bilindiği üzere nesli tükenme tehlikesi altında ve nadide bir tür olan bu çiçeğimiz koparılması, zarar verilmesi ve doğal ortamında uzaklaştırılmasının çok büyük cezai yaptırımları var. Biz ise bu nesli tükenmekte olan çiçeğimizin neslinin devam edebilmesi için tohumlarını her tarafa serpmiş olduk" dedi.

  • ters lale
  • nesli tükenme
  • çiçek koruma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.