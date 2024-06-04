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Bunaltıcı sıcaklar ne kadar sürecek? Meteoroloji uzmanı tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, tüm yurdu etkisi altına alan bunaltıcı hava sıcakları hakkında açıklamalarda bulundu. Macit, 'Hava sıcaklıkları tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyrediyor. Cuma gününe kadar böyle devam edecek.' dedi.

AA4 Haziran 2024 Salı 16:59 - Güncelleme:
Bunaltıcı sıcaklar ne kadar sürecek? Meteoroloji uzmanı tarih verdi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, bu hafta yurtta beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin AA'ya bilgi verdi.

"Hava sıcaklıkları tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyrediyor. Cuma gününe kadar böyle devam edecek." diyen Macit, sıcaklıkların cumadan itibaren biraz azalarak mevsim normallerinin 1 ile 2 derece üzerinde olmasını beklediklerini bildirdi.

Ankara'da yarın ve 6 Haziran'da 33 derece olması öngörülen sıcaklıkların 7 ve 8 Haziran'da 28 dereceye kadar düşmesinin beklediğini aktaran Macit, 6 Haziran'da gök gürültülü sağanak öngörüldüğünü ifade etti.

İstanbul'da bu hafta sıcaklıkların 30-31 dereceye kadar çıkacağını ancak yağış beklenmediğini anlatan Macit, İzmir'de ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini kaydetti.

Macit, 6 Haziran'dan itibaren özellikle Ege'nin iç kesimleri, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri beklendiğini aktardı.

- VATANDAŞLAR, SICAKTA PARKLAR VE AĞAÇLIK ALANLARI TERCİH ETTİ

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar ise çareyi parklara gitmekte buldu.

Kuğulupark'ta vaktini geçiren Çağrı Bayazıtoğlu, Adana'dan Ankara'ya ziyaret amacıyla geldiğini ifade etti. Bayazıtoğlu, başkentin sıcaklığının Adana'ya oranla "daha iyi olduğunu" söyledi. Adana'da belli saatlerde sokağa çıkmayarak, klimali ortamları tercih ettiklerini belirten Bayazıtoğlu, sağlık problemleri yaşamamak için sokağa akşam saatlerinde çıktıklarını anlattı.

Ahmet Sarıgüney de hava sıcaklığı sebebiyle kendisini sokağa attığını belirterek, gölgede temiz havanın tadını çıkardıklarını söyledi.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit
  • sıcak hava
  • hava durumu

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