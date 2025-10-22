Bungalov dolandırıcılarına 16 ilde eş zamanlı baskın! Sahte ilanlarla milyonluk vurgun

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, son 9 ayda sosyal medya platformlarındaki kiralık bungalov ev ilanı sahibiyle iletişime geçerek para gönderen 17 kişinin, şüphelilere daha sonra ulaşamayıp dolandırılması üzerine soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu İzmir merkezli 16 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin 17 kişiden kira bedeli olarak toplam 600 bin lira aldığı, banka hesapları ve kripto varlıklarında bu yöntemle haksız şekilde elde edilmiş 70 milyon lira olduğu belirlendi.