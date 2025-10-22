İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2025 Çarşamba / 1 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9851
  • EURO
    48,7104
  • ALTIN
    5516.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bungalov dolandırıcılarına 16 ilde eş zamanlı baskın! Sahte ilanlarla milyonluk vurgun
Güncel

Bungalov dolandırıcılarına 16 ilde eş zamanlı baskın! Sahte ilanlarla milyonluk vurgun

16 ilde, sahte kiralık bungalov ev ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı. Şüphelilerin 17 kişiden kira bedeli olarak toplam 600 bin lira aldığı, banka hesapları ve kripto varlıklarında bu yöntemle haksız şekilde elde edilmiş 70 milyon lira olduğu belirlendi.

AA22 Ekim 2025 Çarşamba 11:01 - Güncelleme:
Bungalov dolandırıcılarına 16 ilde eş zamanlı baskın! Sahte ilanlarla milyonluk vurgun
ABONE OL

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, son 9 ayda sosyal medya platformlarındaki kiralık bungalov ev ilanı sahibiyle iletişime geçerek para gönderen 17 kişinin, şüphelilere daha sonra ulaşamayıp dolandırılması üzerine soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin teknik ve fiziki çalışmaları sonucu İzmir merkezli 16 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı, adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin 17 kişiden kira bedeli olarak toplam 600 bin lira aldığı, banka hesapları ve kripto varlıklarında bu yöntemle haksız şekilde elde edilmiş 70 milyon lira olduğu belirlendi.

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.