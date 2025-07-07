''Bungalov dolandırıcılığı'' operasyonunda 6 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sosyal medya üzerinden bungalov ev kiralama ilanları verilerek 105 kişinin 636 bin 893 lira dolandırılması üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmada tespit edilen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik 1 Temmuz'da, Diyarbakır, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 4 Temmuz'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktaki sorgusunun ardından salıverildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, MASAK raporunda şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında 173 milyon 504 bin 328 lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.