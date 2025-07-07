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  • ''Bungalov dolandırıcılığı'' operasyonunda 6 tutuklama
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''Bungalov dolandırıcılığı'' operasyonunda 6 tutuklama

Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden bungalov ev kiralamak isteyenleri dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

AA7 Temmuz 2025 Pazartesi 08:14 - Güncelleme:
''Bungalov dolandırıcılığı'' operasyonunda 6 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sosyal medya üzerinden bungalov ev kiralama ilanları verilerek 105 kişinin 636 bin 893 lira dolandırılması üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmada tespit edilen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik 1 Temmuz'da, Diyarbakır, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 4 Temmuz'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktaki sorgusunun ardından salıverildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, MASAK raporunda şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında 173 milyon 504 bin 328 lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.

  • bungalov dolandırıcılığı
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