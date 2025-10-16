İSTANBUL 20°C / 14°C
16 Ekim 2025 Perşembe
Güncel

'Bungalov ev' ilanlarıyla vatandaşları dolandırdılar! 6 kişi tutuklandı

Çeşitli sosyal medya platformlarında 'satılık', 'kiralık' ve 'gecelik kalmalık' bungalov ev ilanları vererek çok sayıda kişiyi dolandırdıkları tespit edilen 6 kişi tutuklandı

IHA16 Ekim 2025 Perşembe 18:41 - Güncelleme:
Bungalov ev ilanları vererek çok sayıda kişiyi dolandırdıkları tespit edilen şüpheliler hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 14 Ekim günü farklı illerde ikamet eden toplam 55 kişi hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 6'sı ise çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Öte yandan, gözaltına alınan ya da başka suçlardan halen cezaevinde bulunan şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

