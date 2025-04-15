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Bungalov skandalında yeni gelişme! Süresiz olarak mühürlendi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bungalovda meydana gelen gizli kamera skandalında yeni gelişmeler yaşandı. İncelemelerini sürdüren polis ekipleri, işletme sahibi ve çalışanı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan işletme sahibinin adliyeye sevk edildiği öğrenilirken ilçe belediyesi tarafından bungalov süresiz mühürlendi.

IHA15 Nisan 2025 Salı 19:59 - Güncelleme:
Bungalov skandalında yeni gelişme! Süresiz olarak mühürlendi
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Ramazan Bayramı arifesinde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Sapanca ilçesinde bungalov kiralayan aile iddiaya göre, yapının yatak odası ve jakuzi bölümünün tamamını gören ampul içine saklanmış gizli kamerayı fark etti. Aile emniyet müdürlüğüne giderek şikayette bulundu. Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, bungalovda bulunan tüm elektronik cihazlara el koyarak inceleme başlattı.

"LÜTFEN BENİM DÜŞTÜĞÜM DURUMA DÜŞMEYİN"

Ailesiyle birlikte bungalovu kiralayan M.K., sosyal medyada yaşadığı durumu, "Evinizde oturun ve güvenilir yerlerde olun. Lütfen benim düştüğüm duruma düşmeyin. Bu işin peşini zaten bırakmayacağım fakat 7 yaşındaki kızım sabahın 6'sında asayiş ekipleri ile Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdi. Yazıklar olsun size, bu gibi özel hayatı ihlal eden bu işletme ertesi gün, 'Yerimiz müsaittir misafirlerimizi bekleriz' yayınlarında bulundu. Gizli kameraya dikkat benden söylemesi" sözleriyle paylaşmıştı.

SKANDAL OLAYDA YENİ GELİŞME

Öte yandan, yaşanan skandal olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. İşletme sahibi H.K. (31) polis ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Ayrıca, bungalovda çalışan bir kişinin daha polis ekiplerince gözaltına alındığı ve ilçe belediyesi tarafından işletmenin süresiz olarak mühürlendiği öğrenildi.

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