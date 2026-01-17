İSTANBUL 6°C / 1°C
Bungalovda sır ölüm! Genç kadın havuzda can verdi

Sakarya'da bir bungalovun havuzunda hareketsiz halde bulunan kadın, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Kadının yanında erkek arkadaşının olduğu öğrenildi.

IHA17 Ocak 2026 Cumartesi 13:13 - Güncelleme:
Serdivan Göl Park'ta bulunan bungalovda kalan A.D.B. ile Ecem Nazlı Ünlütürk birlikte havuza girdi. Bir süre sonra havuzdan çıkan A.D.B., yaklaşık 10 dakika geçmesine rağmen arkadaşının seslenmesine cevap vermemesi üzerine havuza baktı.

Ünlütürk'ü havuzda hareketsiz halde gören A.D.B., durumu fark ederek Ünlütürk'ü havuzdan çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan ilk incelemelerde Ünlütürk'ün vücudunda darp ya da yara izine rastlanmazken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

