Bunlar da CHP'nin Epstein'leri! İmamoğlu'ndan tacizci başkana destek

Görele Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Hasbi Dede'nin 16 yaşındaki bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı. Özellikle reşit olmayan bir kız çocuğuna yönelik telefon mesajlarının ortaya çıkmasıyla tepkiler çığ gibi büyümüştü. Dede, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. İçişleri Bakanlığı, "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanan Giresun'un Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi. Hasbi Dede'nin Ekrem İmamoğlu ile görüntüleri çıktı.

İMAMOĞLU TACİZCİYE DESTEK VERMİŞ

Yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tacizden tutuklu Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede ile horon teptiği görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca İmamoğlu'nun Dede'yi övdüğü görüntüler yeniden gündeme geldi.

İMAMOĞLU CHP'NİN TACİZCİ BAŞKANINI ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özkök konuya ilişkin 24 TV'de ekranlara gelen "Günün Manşeti" programında açıklamalarda bulundu. Özkök, "Şu anda asrın hırsızlığı davasının baş şüphelisi olan Ekrem İmamoğlu'nun övdüğü kişi, 16 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. CHP'nin öve öve bitiremediği belediye başkanının icraatları, yargı safahatından sonra ortaya çıkacak." dedi.

CHP YÖNETİMİNDEN ONURSUZ SESSİZLİK

CHP'lilerin Görele'deki tacize skandalına ses çıkarmaması dikkatlerden kaçmadı.

CHP'Yİ SARSAN UTANÇ HARİTASI

CHP daha önce de pek çok kez taciz skandallarıyla sarsılmıştı.

Belediyelerde, CHP örgütünde çalışan kadınlara, CHP parti otobüsündeki kadın partililere yönelik yaşanan taciz rezaleti büyük tepki çekmişti.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI: SIFIR TOLERANSLA, YARGI SÜRECİNİ KARARLILIKLA TAKİP EDECEĞİZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Giresun'un Görele ilçesinde cinsel istismara uğrayan 16 yaşındaki çocuğun yargı sürecinin büyük bir titizlikle takip edileceğini, çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

AK PARTİ YARGI SÜRECİNİN TAKİPÇİSİ OLACAK

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, Giresun'daki çocuğa taciz iddialarıyla ilgili yargı sürecinin takipçisi olacağını bildirdi.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: Giresun Görele Belediye Başkanı hakkında 16 yaşında bir çocuğa karşı cinsel taciz iddiaları kapsamında tutuklama kararı verilmiş ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştır. AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı olarak konuyla ilgili yargı sürecinin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

CHP'li Dede, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

CHP'li başkandan çocuğa taciz! AK Parti takipçisi olacak

Bakanlık davaya müdahil olacak