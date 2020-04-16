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Cüneyt Özdemir isyan etti: Bunları tespit edip almayacaksın, ''buyur İngiltere'ye'' diyeceksin

Gazeteci Cüneyt Özdemir Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi ve sağlıktaki başarısını hazmedemeyenlerle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

HABERİN
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16 Nisan 2020 Perşembe 08:48 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 08:53
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Dünyada ve Türkiye'de ölümlere neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspan gibi ülkeleri sağlık sistemiyle adeta sınıfta kaldı.

Türkiye ise sağlık sistemiyle dünya ülkelerine örnek oldu. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' diye tanımladığı şehir hastaneleri olmak üzere yapılan sağlık merkezleri bu sancılı süreçte Türkiye'nin yüz akı oldu. 

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Türkiye'deki hastanelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Özdemir resmi Youtube kanalında yaptığı yayında, 'Ya diyorsun ki 'Türkiye'de hastaneler iyi, sağlık konusunda iyi' adam bozuluyor ya. 'Yalaka bunlar' diyor. Bunları tespit edip almayacaksın, Hastalandı mı buyur seni İngiltere'ye alalım diyeceksin. Ulan biraz sevin, bir kez teşekkür et.' ifadelerini kullandı.

Cüneyt Özdemir isyan etti: Bunları tespit edip almayacaksın, 'buyur İngiltere'ye' diyeceksin

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