star.com.tr 31.12.2019 11:05 - Güncelleme: 31.12.2019 11:10

Londra'nın kötü şöhretli maksimum güvenlikli Belmarsh hapishanesinde tutuklu bulunan Wikileaks kurucusu Julian Assange, ABD'ye iade edilmesi için başlatılan yasal süreç devam ederken, sağlık durumunun çok kötü olduğu ifade ediliyor.







İngiliz gazeteci Vaughan Smith, kendisine bir arama hakkı verilen Assange'ın Noel arifesinde ailesini telefonla aradığını açıkladı.





Smith, telefon görüşmesi ile ilgili sosyal medya hesaplarından ve bazı gazetelere yaptığı açıklamada, 'Karım ve bana Belmarsh'da yavaş yavaş nasıl öldüğünü anlattı. 23 saat hücre tutulduğunu ve sıklıkla sedasyona sokulduğunu söyledi. ABD'nin iade işlemleri Şubat ayında başlıyor.' dedi.





'YAVAŞ YAVAŞ ÖLÜYORUM'





Assange'ın iyi konuşamadığını belirten Smith, 'Konuşmayı geveliyordu, konuşamıyordu. Oysa çok açık ve net konuşan bir insandı. Onu bu şekilde duymak çok üzücü. Kulağa berbat geliyor. 'Burada yavaş yavaş ölüyorum' dedi' açıklamasında bulundu.





2010 yılında Noel tatilinde beraber olduklarını andıklarını söyleyem Smith, 'Sanırım bir dakikalığına kaçmak istedi. Bu mutlu anıları canlandırdı.





Smith'e göre, telefonda açık açık söylemese de Assange'a sakinleştirici verilmişti. Simith, Assange'ı ziyaret edenlerin de aynı görüşte olduğunu söyledi.





'NEDEN BELMARSH?'





Telfonda konuşan Assange'ın farklı bir adam gibi olduğunu belirten Smith, 'Sadece anlamıyorum Neden ilk başta Belmarsh Hapishanesi'ne gönderildi?. O bir tutuklu mahkum. Halk için bir tehlike değil.' dedi.





Belmarsh, son derece tehlikeli hükümlüler, katil ve teröristler gibi kaçmaya teşebbüs edenler için tasarlanmış üst düzey güvenlikli bir cezaevi. Birleşik Krallık ceza sistemindeki en yüksek seviyedeki tehlikeli suçlulara bu cezaevine gönderiliyor. Bu kriterlerin hiçbiri Assange'da yok ve başlangıçta küçük bir kefalet serbest bırakılacağı bile düşünüldü. Şimdi ABD'ye iade işlemleri için bekliyor.





Smith göre Assange'a olanlar, intikam alma ve diğer insanları Amerika'ya karşı gelmekten uzak tutmakla ilgili. Ve konuşmaya cesaret eden birinden intikam alınıyor.





Julian Assange, 7 yıl boyunca sığındığı Londra'daki Ekvator Başkonsolosluğu'ndan 11 Nisan 2019'da zorla çıkarılmış ve aynı gün tutuklanmıştı. Belmarsh Cezaevi'nde tutuklu bulunan Assange'ın casuslukla suçlanıyor ve ABD'ye iade edilmesi durumunda 175 yıl hapis cezası alabilir.