İSTANBUL 17°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9876
  • EURO
    6,5931
  • ALTIN
    299.109
  • BIST100
    122633
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Burak Özçivit nerelidir? Burak Özçivit kimdir, hangi dizilerde oynadı?
Güncel

Burak Özçivit nerelidir? Burak Özçivit kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Burak Özçivit nerelidir? Burak Özçivit kimdir, hangi dizilerde oynadı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Son zamanların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Gazi karakterini canlandıran Burak Özçivit hakkında araştırmalar hız kazandı. Yakışıklılığı ve performansı ile adından sıkça söz ettiren Burak Özçivit 24 Aralık 1984, İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir.2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Burak Özçivit'e dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

05.02.2020  15:52 - Güncelleme: 05.02.2020  15:52

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Osman Gazi karakterini canlandıran Burak Özçivit hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Burak Özçivit nerelidir? Burak Özçivit kimdir, hangi dizilerde oynadı? gibi soruların yanıtları tüm Kuruluş Osman takipçileri tarafından merak ediliyor. Burak Özçivit, 24 Aralık 1984, İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir.2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini Eksi 18 dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşamıştır. Burak Özçivit'e dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm detaylar..

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR, NERELİDİR?

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984, İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir.2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır.

2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir.

İlk oyunculuk deneyimini Eksi 18 dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşamıştır. Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır. Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır.

Daha sonra Gossip Girl'den esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır. 2011:2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmıştır.

Malkoçoğlu filmi için hazırlıklara başlamıştır. 2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu dizisinde Kamran rolünü canlandırmıştır. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen'le yeniden, bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye dönmüştü. 2015 yılında başlayan ve 2017'de final yapan Kara Sevda dizisinde rol almaktaydı.

BURAK ÖZÇİVİT HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2020 - Kuruluş Osman

2011 – 2012 – Muhteşem Yüzyıl (Malkoç oğlu)

2010-2011 – Küçük Sırlar (Çetin Ateşoğlu)

2010 – İhanet (Emir)

2008-2009 – Baba Ocağı (Güven)

2008 – Zoraki Koca (Ömer Özpolat)

2007 – Musallat (Suat)

2006 – Eksi 18 (Murat)

Bolu'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!
Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Seçimden önce son kez ulusa seslenen Trump'a soğuk duş!

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!
Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Mesafe 800 metreye kadar düştü, eller tetikte!

Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak
Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak

Başkan Erdoğan tarih verdi ve uyardı: Rejim çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapacak

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası
Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası

Yunan basınından sürpriz 'Ankara-Atina' iddiası
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.