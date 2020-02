Burak Özçivit nerelidir? Burak Özçivit kimdir, hangi dizilerde oynadı?

05.02.2020 15:52 - Güncelleme: 05.02.2020 15:52

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR, NERELİDİR?

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984, İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir.2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır.

2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir.

İlk oyunculuk deneyimini Eksi 18 dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşamıştır. Kasım 2007'de sinemalarda gösterime giren Musallat isimli sinema filminde rol almıştır. Kanal D'de yayınlanan ve yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı Zoraki Koca adlı dizide oynamıştır. 2008 yaz aylarında ise Baba Ocağı adlı dizide Güven adlı karakteri canlandırmıştır.

Daha sonra Gossip Girl'den esinlenilen Küçük Sırlar adlı dizide Çetin'i canlandırmıştır. 2011:2013 yılları arasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Malkoçoğlu karakterini canlandırmıştır.

Malkoçoğlu filmi için hazırlıklara başlamıştır. 2013 yılında ise Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan Çalıkuşu dizisinde Kamran rolünü canlandırmıştır. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Fahriye Evcen'le yeniden, bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyaz perdeye dönmüştü. 2015 yılında başlayan ve 2017'de final yapan Kara Sevda dizisinde rol almaktaydı.

BURAK ÖZÇİVİT HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2020 - Kuruluş Osman

2011 – 2012 – Muhteşem Yüzyıl (Malkoç oğlu)

2010-2011 – Küçük Sırlar (Çetin Ateşoğlu)

2010 – İhanet (Emir)

2008-2009 – Baba Ocağı (Güven)

2008 – Zoraki Koca (Ömer Özpolat)

2007 – Musallat (Suat)

2006 – Eksi 18 (Murat)