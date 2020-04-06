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Burası Ankara... Salgın tedbirlerini 'halay' için hiçe saydılar

Ankara'nın Mamak ilçesinde çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup, katıldıkları nişan sonrası yol ortasında halay çekti. Korona virüs salgınına rağmen sosyal mesafe kurallarını ihlal eden grubun görüntüleri tepki topladı.

IHA06 Nisan 2020 Pazartesi 04:36 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 04:36
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Görüntüler Cumartesi akşamı Ankara’nın Mamak ilçesi, Misket Mahallesi’nde çekildi. İddialara göre, yakınlarının evde yaptıkları nişana katılan bir grup kadın, eğlenmek için sosyal mesafe kuralına uymadan yol ortasında hayal çekti. Görüntülerde, kadınların hiçbir uyarıya aldırış etmeden, maske takmayarak, el ele tutuşup bir süre halay çekerek eğlenmeye devam ettikleri görüldü. Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı. Bu arada, mahalle muhtarının aileyi nişan öncesi uyardığı belirtildi.

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