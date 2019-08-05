Burçlar değişti mi? Burçların yeni tarihleri 2019 sıralaması nasıl?
Burçlar değişti mi? Burçların yeni tarihleri 2019 sıralaması nasıl? soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. NASA tarafından 2019 burçların yeni tarihleri açıklandı 'iddiası' gündemde büyük merak uyandırdı. Bu haberlerin gündeme gelmesi ile birlikte burçlar hakkında internet araştırmaları yoğunlaştı. Sosyal medyada hızla yayılan gelişme neticesinde NASA’nın yaptığı 'iddia edilen' açıklama şu şekilde; Dünya'ya göre yıldızların pozisyonu değiştiği için, şimdiki gökyüzünün antik zamanlardakinden çok farklı olduğu; bunun üzerine Güneş'in 12 burcu oluşturan takımyıldızların üzerinde bulunduğu zamanının da bu yüzden değiştiği ortaya atıldı. Burçlar ve yeni burç tarihleri hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik..
NASA tarafından 2019 burçların yeni tarihleri açıklandı 'iddiası' gündemde merak uyandırdı. Bu duyuruların gündeme gelmesi ile birlikte Burçlar değişti mi? Burçların yeni tarihleri 2019 sıralaması nasıl? sorularının yanıtları merak edilmeye başlandı. Sosyal medyada hızla yayılan gelişme neticesinde NASA’nın yaptığı 'iddia edilen' açıklama şu şekilde; Dünya'ya göre yıldızların pozisyonu değiştiği için, şimdiki gökyüzünün antik zamanlardakinden çok farklı olduğu; bunun üzerine Güneş'in 12 burcu oluşturan takımyıldızların üzerinde bulunduğu zamanının da bu yüzden değiştiği ortaya atıldı. Yeni burç tarihleri hakkında tüm merak edilenleri sizler için araştırdık...
BURÇLAR DEĞİŞTİ Mİ?
Dün gece sosyal medya burçların değiştiği iddiasını konuştu. Ancak yapılan son bilgilendirmelere göre bu haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
BURÇLARIN YENİ TARİHLERİ 2019 SIRALAMASI NASIL?
KOÇ : 18 Nisan-13 Mayıs
BOĞA : 13 Mayıs-21 Haziran
İKİZLER: 21 Haziran-20 Temmuz
YENGEÇ : 20 Temmuz-10 Ağustos
ASLAN : 10 Ağustos-16 Eylül
BAŞAK : 16 Eylül-30 Ekim
TERAZİ : 30 Ekim-23 Kasım
AKREP : 23 Kasım-29 Kasım
YAY : 17 Aralık-20 Ocak
OĞLAK : 20 Ocak-16 Şubat
KOVA : 16 Şubat-11 Mart
BALIK : 11 Mart-18 Nisan
YILAN : 29 Kasım-17 Aralık
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