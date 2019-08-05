NASA tarafından 2019 burçların yeni tarihleri açıklandı 'iddiası' gündemde merak uyandırdı. Bu duyuruların gündeme gelmesi ile birlikte Burçlar değişti mi? Burçların yeni tarihleri 2019 sıralaması nasıl? sorularının yanıtları merak edilmeye başlandı. Sosyal medyada hızla yayılan gelişme neticesinde NASA’nın yaptığı 'iddia edilen' açıklama şu şekilde; Dünya'ya göre yıldızların pozisyonu değiştiği için, şimdiki gökyüzünün antik zamanlardakinden çok farklı olduğu; bunun üzerine Güneş'in 12 burcu oluşturan takımyıldızların üzerinde bulunduğu zamanının da bu yüzden değiştiği ortaya atıldı. Yeni burç tarihleri hakkında tüm merak edilenleri sizler için araştırdık...

BURÇLAR DEĞİŞTİ Mİ?

Dün gece sosyal medya burçların değiştiği iddiasını konuştu. Ancak yapılan son bilgilendirmelere göre bu haberin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

BURÇLARIN YENİ TARİHLERİ 2019 SIRALAMASI NASIL?

KOÇ : 18 Nisan-13 Mayıs

BOĞA : 13 Mayıs-21 Haziran

İKİZLER: 21 Haziran-20 Temmuz

YENGEÇ : 20 Temmuz-10 Ağustos

ASLAN : 10 Ağustos-16 Eylül

BAŞAK : 16 Eylül-30 Ekim

TERAZİ : 30 Ekim-23 Kasım

AKREP : 23 Kasım-29 Kasım

YAY : 17 Aralık-20 Ocak

OĞLAK : 20 Ocak-16 Şubat

KOVA : 16 Şubat-11 Mart

BALIK : 11 Mart-18 Nisan

YILAN : 29 Kasım-17 Aralık