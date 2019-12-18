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Burcu Kıratlı kimdir? Burcu Kıratlı kaç yaşında, nereli?

Burcu Kıratlı kimdir? Burcu Kıratlı kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Zaman zaman açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile gündem konusu olan Burcu Kıratlı'ya dair araştırmalar yapılıyor. Hayata gözlerini İstanbul'da açan Burcu Kıratlı, ilkokul öğrenimini Ata Koleji'nde, ortaokul öğrenimini BJK Koleji'nde, lise öğrenimini ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamlayarak Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Burcu Kıratlı'nın hayatına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18.12.2019  10:48 - Güncelleme: 18.12.2019  10:48
Burcu Kıratlı kimdir? Burcu Kıratlı kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile zaman zaman gündem konusu olan Burcu Kıratlı'nın hayatı merak ediliyor. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer alan Burcu Kıratlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi almış ve yine aynı yerde 2 sezon boyunca kadrolu oyuncu olarak görev yapmıştır. Burcu Kıratlı hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 

 
BURCU KIRATLI KİMDİR?
Hayata gözlerini İstanbul'da açan Kıratlı, ilk okul öğrenimini Ata Koleji'nde, orta okul öğrenimini BJK Koleji'nde, lise öğrenimini ise Bebek Yeni Yıldız Koleji'nde tamamlayarak Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde yer alan Kıratlı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Actor Studio eğitimi almış ve yine aynı yerde 2 sezon boyunca kadrolu oyuncu olarak görev yapmıştır.
 
İlk dizi rolünü 2010 yılında yayınlanmaya başlayan ve 2 sezon süren Elde Var Hayat isimli dizide Yağmur karakteri ile aldı. 2013 yılında ise Özcan Deniz'in yazıp yönettiği Su ve Ateş filminde Helin karakteri ile sinemaseverlerin karşısına çıktı. 2014 yılında vizyona giren Peri Masalı filminde Peri karakterini canlandırdı. Bu filmdeki rolü nedeniyle saçlarını kazıtması gündem oldu. Bu film projesinden sonra tekrar TV ekranlarına geri dönen Kıratlı, 10 Aralık 2014 tarihinden beri ekranlarda olan Diriliş: Ertuğrul dizisinde Gökçe karakteriyle izleyici karşısına çıktı.TV kariyeri devam ederken aynı zamanda 2015 yılında Bizim Hikaye isimli filmde Elif karakterini canlandırdı. Günümüzde Aşk ve Mavi dizisinde, "Mavi" karakterine hayat verdi. 

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