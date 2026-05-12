CHP'de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal için kesin ihraç talep edildi.

Bir süredir Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılacağı, bu hafta parti rozetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı iddia ediliyordu.

Burcu Köksal tv100'e yaptığı açıklamada yaşananları ve son durumu aktardı.

AK Parti'ye katılacağını açıklayan Köksal, "İçim çok rahat. CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı." dedi.

Köksal tehdit edildiğine ilişkin iddialara cevap olarak, "Kim tehdit etmiş beni önce bunu söylesinler. Ben tehdit edildim evet ama beni Özgür Özel tehdit etti. 5-6 ay önce AK Parti'ye geçme tartışmaları başlayınca bana Özgür Özel '5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim.' yazdı. 'Seni affetmem için bana yalvaracaksın' dedi." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ: BU CHP BİZİM CHP'MİZ DEĞİL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 45 dakika görüştüğünü belirten Köksal, "Ben hizmetlerime devam edeceğim, devletim ve milletim için işimi yapacağım. Benim için aslolan kente hizmettir. Cumhurbaşkanımızla 45 dakika görüşme yaptım. Cumhurbaşkanımız birlikte siyaset yapacağımızı söyledi. Ben de kendisine 'Hep sizin karşınızda oldum CHP'deyken ama artık o CHP kalmadı. Bu CHP bizim CHP'miz değil' dedim." diye konuştu.

Köksal kendisi ile birlikte Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun da AK Parti'ye katılacağını ve 7 belediye meclis üyesinin istifa edeceğini söyledi. Köksal böylece, Belediye Meclisi'nde çoğunluğun AK Parti'ye geçeceğini belirtti.

