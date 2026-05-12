Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Değerli dava ve yol arkadaşlarım hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. 86 milyonun refahı için çalışan tüm kardeşlerime selamlarımı yolluyorum. 179. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ülkemiz milletimiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Konuşmanın hemen başında şahsıma sizler gibi yol arkadaşları bahşettiği için Cenab-ı Allah'a hamt ediyorum.

İzzetli bir duruşun, haysiyetli bir hayatın, şerefli bir mücadelenin kavgasını veren tüm dostlarımıza, dindaş ve soydaşlarımıza hürmetlerimi iletiyorum.

Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz bu sene partimizin kuruluşunun 25. yılını idrak ediyoruz. 14 Ağustos 2001'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak iddiasıyla çıktığımız bu kutlu yolda 25 yıldır aziz milletimizin desteği ve hayır duasıyla kararlılıkla yürüyoruz.

Hayat tarzı, kökeni, meşrebi, mezhebi ne olursa olsun Türkiye merkezli düşünen ilkelerimiz noktasında bunu benimseyen herkese kapımızı ardına kadar açtık

81 ili nasıl ayrım yapmadan kucaklıyorsak, ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyeni de partimize dahil ediyoruz.

Alnı ak, sicili ak davamıza leke bulaşmadı. Öz eleştirimizi cesaretle yapacağız.

Burcu Köksal partimize katıldı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı ve diğer başkanlara aramıza hoş geldiniz diyorum.

CHP zihniyetinin kirli siyaseti bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Karakter suikastı yapanlar karakter fukaralarının kendisidir. Herkesi siyasette seviyeyi gözetmeye çağırıyorum. Onlar ne yaparsa yapsın biz yeni arkadaşlarımızla el ele vereceğiz. Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

CHP yönetiminin vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakması; başkasını suçlama kurnazlığından bir an önce vazgeçmesi gerekir. Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmalı