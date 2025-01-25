Geçtiğimiz günlerde Mevlevi kültürünü tanıtmak amacı ile Türbe Cami yerleşkesindeki Sultan Divani Mevlevihanesi Müzesi'ne gidenleri hayrete düşürecek bir olay yaşandı.

Balmumu heykellerin de bulunduğu ve Mevlevi dervişlerin hayatlarını anlatmak amacıyla kurulan müzede gezenler, CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın seçim dönemi ile farklı dönemlerde çekilen fotoğraflarını görünce şaşkına döndü.

Ziyaretçiler durumu müze yetkililerine bildirerek tepkilerini dile getirdi.

Türbe cami içerisinde bulunan müzeye asılan fotoğrafların kabullenilemez olduğunu söyleyen ve duruma tepki gösteren AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, "Mevlana Celalettin Rumi'nin 7. kuşak torunu Sultan Divani Hazretlerinin maneviyatını yaşatmak üzere kurulan Afyonkarahisar'daki Mevlevihane Müzemiz hiç bir şekilde bir kişinin ve bir zümrenin uhdesinde olamaz. Bir belediye başkanı hangi partiden olursa olsun buradaki manevi atmosferi kendi fotoğraflarını asarak sanki bir reklam panosuymuş gibi basite indirgeyemez. Kaldı ki Mevlevihane'ye fotoğraf köşesi yaptıran ve bunu bir reklam aracı olarak kullanan CHP'li belediye başkanı geçtiğimiz ay AK Parti kongremiz için şehrin muhtelif yerlerine astığımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın afişlerini kendi zabıtalarına kaldırtmıştı. Caddelerdeki Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını günah gören zihniyet kendine gelince her şeyi mubah görüyor maalesef." diye konuştu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven

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