CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın "Makam odasında böcek bulundu" yalanı savcılığa takıldı. Ortaya hiçbir delil koyamayan Köksal hakkında 'suç uydurma' soruşturması açılması gündemde.

CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi'ndeki böcek ve gizli kamera iddialarının yalan olduğu ortaya çıktı. 31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilen CHP'li Burcu Köksal, mazbatasının alır almaz iftira ve karalama kampanyasına başladı. İddialarıyla ilgili ne emniyete ne de savcılığa şikayette bulunan Köksal, savcılığın re'sen başlattığı soruşturma çerçevesinde "Herhangi bir rapor tutanak yoktur, cihazlar görülür görülmez anında imha edilip atılmıştır" diyerek ortaya hiçbir delil ortaya koyamadı. Gelişme sonrası savcılık Köksal hakkında 'suç uydurma' ve 'iftira'dan soruşturma sinyali verdi.

BELGELERİ SAVCILIKTAN GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Belediye Başkanlığı makam odasında böcek olarak tabir edilen ses kayıt cihazı ve gizli kameraların bulunduğunu iddia eden Köksal, çeşitli TV programlarına çıkarak asılsız iddialarını tekrarlamıştı. Köksal'ın bu süreçte hiçbir şekilde emniyete ve savcılığa şikayette bulunmaması dikkat çekerken Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın re'sen başlattığı soruşturmada ise belediye bütçesinden 66 bin TL ödeyerek tuttuğu güvenlik danışma şirketine dair bilgi ve belgeleri de savcılıktan gizlemeye çalıştı.

Burcu Köksal'ın "böcek" şovuna soru önergesi

Avukatından ve Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız'dan iddiasına ilişkin sözde delillerini saklayan Köksal'ın neyi amaçladığı, savcılığın soruşturma neticesinde kovuşturmaya yer olmadığına karar vermesi sonrası anlaşıldı. Yeni Şafak'ın haberine göre, Köksal'ın makam odasını baştan aşağı yenilemek için böyle bir iftiraya başvurduğu ortaya çıkmış oldu. Köksal'ın makam odasındaki lüks değişimi gizlemek için böcek ve gizli kamera iddialarına giriştiği ve bu tadilatı yapan şirketin de CHP'li belediye meclis üyesi Şevket Öner'in koordinesinde olduğu öğrenildi. Yasal mevzuat gereği belediye meclisindeki kişilerin belediye harcamalarındaki bu türden ticari ilişki içinde bulunması ise suç olarak nitelendiriliyor.

ARAMA İÇİN 66 BİN LİRA ÖDEDİ

Yalan ve iftiralarının savcılık soruşturmasında ortaya çıkacağını anlayan Köksal, savcılığın hazırladığı müzekkerede "Herhangi bir kurum ve kişiden güvenlik danışmanlığı hizmeti almadığını" iddia etti. Belediye çalışanlarının ifadesi doğrultusunda tadilatın başladığı gün öğlen saatlerinde siyah bavullu iki kişinin belediyeye gelerek 2 saat boyunca arama yaptığı ve herhangi bir şey tespit edemediği öğrenildi. Şirket yetkilileri, Köksal'ın kendilerine bu arama hizmeti karşılığında belediyeye fatura edilmek üzere 66 bin TL ödeme yaptığını aktardı.

İNŞAAT ATIKLARIYLA ATILMIŞ!

Basına servis edilen 14 saniyelik video görüntüsünde "böcek olduğu iddia edilen yerde siyah elektrik bantları bulunuyordu" diyen arama şirketinin yetkilileri, "Orada herhangi bir cihaz bulunamadı" diyerek Köksal'ın ifadelerinin yanıltıcı olduğunu vurguladı. Tadilat sırasında görev alan belediye çalışanları ve tadilatı gerçekleştiren işçilerin de ifadesine başvuran savcılık, hiç bir şekilde iddia edilen cihazların izine ulaşamadı. Köksal'ın avukatı Büşra Boyacı Minver de savcılığa verdiği dilekçede "Müvekkilimin sonradan edindiği bilgiye göre ilgili cihazlar yerinden sökülürken kırıldığı ve kullanılmaz duruma geldiği için oda içerisindeki inşaat atıklarıyla birlikte atılmıştır" dedi.