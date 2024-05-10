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Burcu Köksal'ın ''böcek'' şovuna soru önergesi

Makamında “casus böcek” bulunduğunu öne süren ancak şikayetçi olmayan CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın şovu Meclis'e taşındı.

Yeni Şafak10 Mayıs 2024 Cuma 08:40 - Güncelleme:
Burcu Köksal'ın ''böcek'' şovuna soru önergesi
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Makamında "casus böcek" şovu yapan ancak şikayetçi olmayan CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a neden çark ettiği sorusu bu sefer TBMM'den geldi. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, konuyu verdiği soru önergesi ile TBMM Başkanlığı'na taşıdı.

YAPILANIN İKİSİ DE SUÇ

Yeni Şafak'ın haberine göre, Yurdunuseven, "Eğer madem böyle bir şey var ise niye delilleri kararttınız? Niye böyle bir şey yok ise niye suç isnat ediyorsunuz? Dolayısıyla burada yapılanın ikisi de suç. Madem ortaya bir şey attınız gereğini yapın niye gündemden düşürmeye çalışıyorsunuz? Biz de diyoruz ki bunu gündemden düşürmeyeceğiz. Çünkü böcek olayı onların söyleyenin bir hatası ve yanlışıdır. Bunun da ortaya çıkması lazım" dedi.

İbrahim Yurdunuseven

SORUŞTURMA AÇILDI MI?

Yurdunuseven'in verdiği önergede, "Mezkur böcek ve kamera iddiası ile ilgili Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir suç duyurusunda bulunup bulunmadığı, suç duyurusunda bulunulmuş ise bu konuda soruşturma açılıp açılmadığı, Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın konu ile ilgili ifadesinin alınıp alınmadığını, böcek bulunulduğu ve bunun imha edildiğine dair beyanının bulunup bulunmadığı, suç isnadı suçların oluşması ihtimaline binaen soruşturmasının genişletip genişletilmediği ve soruşturmanın neticelenmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığı'nda tarafından ne gibi işlemler yapıldığı" soruldu.

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