Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen CHP'li Burcu Köksal, halefi Mehmet Zeybek'i makam odasına görüntü ve ses kaydı almaya yarayan 'böcek' koymakla suçlamıştı. CHP'li Burcu Köksal'ın kamuoyunda merak uyandıran iddialarına ilişkin soruları cevaplayan Afyonkarahisar eski Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "Böyle bir şey söz konusu değil. Makamdaki masamın karşısındaki duvarda asılı olan televizyonun arkasında uydu cihazı için zamanında açılan deliği böcek deliği olarak yansıttılar" dedi.

UYDU CİHAZI İÇİN AÇILDI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Zeybek, şunları söyledi: Bu delik, makamdaki masamın tam karşısında bulunan duvardaki televizyona zamanında bağlanan uydu cihazını sabitlemek için açılan ve sonrasında bantla kapatılan önünde de televizyon bulunan bir deliktir. Zaten deliğin büyüklüğüne bakılırsa ve önünde de televizyon bulunduğu gerçeği düşünülürse bu deliğin bir böcek deliği olmadığı anlaşılacaktır.

AMAÇ AKILLARA KURT DÜŞÜRMEK

Böyle bir şüphe varsa önce polise başvurulması gerektiğini belirten Zeybek şöyle devam etti: Öğrendiğim kadarıyla yeni makam odasına yapacağı masrafı gizlemek ve bizim hakkımızda vatandaşımızın aklına kurt düşürmek için bu iftiraya tevessül ediyor.

Burcu Köksal