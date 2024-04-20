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Burcu Köksal'ın 'casus böcek' iddiasına eski başkandan cevap: Amaç vatandaşımızın aklına kurt düşürmek

Afyonkarahisar eski Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yeni başkan CHP'li Burcu Köksal'ın ‘casus böcek' iddiasına, 'Böcek yuvası sandıkları yer, uydu cihazını asmak için duvara açılan delik. Amaç vatandaşımızın aklına kurt düşürmek.' sözleriyle tepki gösterdi.

Yeni Şafak20 Nisan 2024 Cumartesi 08:30 - Güncelleme:
Burcu Köksal'ın 'casus böcek' iddiasına eski başkandan cevap: Amaç vatandaşımızın aklına kurt düşürmek
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Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen CHP'li Burcu Köksal, halefi Mehmet Zeybek'i makam odasına görüntü ve ses kaydı almaya yarayan 'böcek' koymakla suçlamıştı. CHP'li Burcu Köksal'ın kamuoyunda merak uyandıran iddialarına ilişkin soruları cevaplayan Afyonkarahisar eski Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "Böyle bir şey söz konusu değil. Makamdaki masamın karşısındaki duvarda asılı olan televizyonun arkasında uydu cihazı için zamanında açılan deliği böcek deliği olarak yansıttılar" dedi.

Mehmet Zeybek

UYDU CİHAZI İÇİN AÇILDI

Yeni Şafak'ın haberine göre, Zeybek, şunları söyledi: Bu delik, makamdaki masamın tam karşısında bulunan duvardaki televizyona zamanında bağlanan uydu cihazını sabitlemek için açılan ve sonrasında bantla kapatılan önünde de televizyon bulunan bir deliktir. Zaten deliğin büyüklüğüne bakılırsa ve önünde de televizyon bulunduğu gerçeği düşünülürse bu deliğin bir böcek deliği olmadığı anlaşılacaktır.

Fotoğraf: Arşiv

AMAÇ AKILLARA KURT DÜŞÜRMEK

Böyle bir şüphe varsa önce polise başvurulması gerektiğini belirten Zeybek şöyle devam etti: Öğrendiğim kadarıyla yeni makam odasına yapacağı masrafı gizlemek ve bizim hakkımızda vatandaşımızın aklına kurt düşürmek için bu iftiraya tevessül ediyor.

Burcu Köksal

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