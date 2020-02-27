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Burdur'da 3 kilo 255 gram kaliforniyum ele geçirildi

Burdur'da, polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 3 kilo 255 gram katı kaliforniyum maddesiyle tarihi nitelikte eserler ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

DHA27 Şubat 2020 Perşembe21:20 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 21:20

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaptıkları çalışmalarda, V.K.'nin, kentte kaliforniyum maddesini pazarlamaya çalıştığı ve başka illere kargoyla göndermeye çalıştığı bilgisini elde edince harekete geçti. V.K.'nin belirlenen adresteki evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada Bizans dönemine ait kabartmalar ile bezeli sütun, kadın görünümlü küçük heykel, tarihi eser aramada kullanılan 2 dedektör ve aparatları, 3 kilo 255 gram katı kaliforniyum maddesiyle 7,65 çapında 2 tabanca, tabancaya ait 38 fişek ele geçirdi.

V.K., polis ekiplerince Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet ve tehlikeli maddeleri izinsiz bulunmaktan gözaltına alındı. V.K. adli işlemlerin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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