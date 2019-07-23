Burdur'da 3,0 büyüklüğünde deprem
Burdur'da, Richter ölçeğine göre 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- DHA
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Burdur'un Tefenni ilçesi yakınlarında Richter ölçeğine göre 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.26'da, 24,6 kilometre derinlikte meydaha gelen deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasara yol açmadı.
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