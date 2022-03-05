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Burdur'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA5 Mart 2022 Cumartesi 00:42 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 00:46
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Alaattin Mahallesi'nde, aralarında husumet olan 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burak A. (31) ile Mehmet D. (22), Toprak T. tarafından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan Burak A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan Mehmet D. ise ameliyata alındı.

Haberi alarak hastaneye gelen, bıçaklanan kişilerin yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay yerinden kaçan Toprak T. polis ekiplerince yakalandı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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