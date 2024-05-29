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  • Burdur'da diyaliz tedavisi alan 33 hasta rahatsızlandı! Ölen hasta sayısı 2'ye çıktı
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Burdur'da diyaliz tedavisi alan 33 hasta rahatsızlandı! Ölen hasta sayısı 2'ye çıktı

Burdur Devlet Hastanesinde diyaliz tedavisinin ardından rahatsızlanan ve Antalya'ya sevk edilen hastalardan 87 yaşındaki Saniye Aksöz de hayatını kaybetti.

AA29 Mayıs 2024 Çarşamba 12:02 - Güncelleme:
Burdur'da diyaliz tedavisi alan 33 hasta rahatsızlandı! Ölen hasta sayısı 2'ye çıktı
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Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesinde yaşanan olayın ardından Antalya Şehir Hastanesine sevk edilerek, yoğun bakımda entübe edilen Saniye Aksöz kurtarılamadı.

Antalya ve diğer illerdeki 2'si entübe durumdaki 31 hastanın tedavisi sürüyor.

Burdur Devlet Hastanesinde 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi alan 33 hasta rahatsızlanmıştı. Hastalardan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da ve biri Denizli'de tedaviye alınmıştı. Antalya'daki hastalardan 3'ü ve Afyonkarahisar'dakilerden biri entübe edilmişti.

Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilerek, yoğun bakımda entübe edilen hastalardan Mustafa Demir (70) dün hayatını kaybetmişti.

Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi önlem amacıyla kapatılarak, adli ve idari tahkikat başlatılmıştı.

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