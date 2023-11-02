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Burdur'da İsrail'e tepki

Burdur'un Karamanlı, Tefenni ve Gölhisar ilçelerinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen programda, Karamanlı Belediyesi önünde toplananlar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 23:06 - Güncelleme:
Burdur'da İsrail'e tepki
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İHH Karamanlı Temsilcisi Şeyma Yılmaz, konuşmasında, son yüzyılda işgal güçlerinin saldırısı sonucu binlerce Filistinlinin şehit edildiğini, milyonlarca kadının eşini ve evlatlarını İsrail'in hukuksuz saldırıları sonucunda kaybettiğini söyledi.

Filistin'de Yahudi olmayan hiçbir sivile yaşam hakkı tanınmadığını ifade eden Yılmaz, "Ekim ayında Gazze'de binlerce insan, binlerce çocuk ve kadın bombalanarak, insanlık onurunu zedeleyecek büyük bir katliam yaşandı. Artık yeter. İlçemizden haykırıyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, soykırıma sessiz kalamadıklarını belirterek, uluslararası kamuoyunu bu zulmü durdurmak için acil bir eylem planı hazırlamaya davet ettiklerini vurguladı.

Karamanlı İlçe Müftüsü İsmail Karacan tarafından edilen duanın ardından katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla araç konvoyu yaparak İsrail'e tepki gösterdi.

Tefenni'de kent meydanında toplanan katılımcılar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Gölhisar ilçesinde de Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar, İsrail'in saldırılarını kınadı. Gölhisar Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Muhittin Demirezen'ın basın açıklaması yaptığı gösteride, İsrail aleyhinde sloganlar atıldı.

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